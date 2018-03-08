67 sayfalık rapor 3 farklı senaryo
Mali konularda uzman altı kişilik bir heyet tarafından hazırlanan 67 sayfalık raporda her türlü olasılık dikkate alındı. Üç farklı senaryo (en iyi, mevcut, en kötü) içeren rapor, bugüne dek Finansal Fair Play Komitesi’ne yapılmış en geniş sunum olacak. Başkan Mustafa Cengiz’in önderliğindeki Galatasaray heyeti tarihi toplantı için dün Nyon’a gitti. Kararın mayısta açıklanması bekleniyor.
G.SARAY’da tarihi gün geldi çattı... Sarı kırmızılı kulüpte gözler UEFA Finansal Fair Play (FFP) komitesiyle bugün yapılacak zirveye çevrildi. Geçtiğimiz hafta UEFA yetkilileri ile bir ön görüşme yapan başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler, dün FFP toplantısı için İsviçre’nin Nyon kentine gitti.
- Başkan Cengiz ve ekibi, Galatasaray’ın geleceğini yakından ilgilendiren toplantıya hem iyi hazırlandı hem de son dakikada ortaya çıkan bir krizi çözüp gitti. Sarı kırmızılı yönetimin UEFA’ya sunacağı rapor ve kriz ile ilgili detaylar şöyle:
ALTI KİŞİLİK KOMİTE BİR AYDIR BU TOPLANTIYA HAZIRLANIYOR
- BAŞKAN Mustafa Cengiz’in bir ay önce verdiği talimatla 6 kişilik bir komite kuruldu. Finans uzmanlarından oluşan heyet, titiz bir çalışma sonucunda 67 sayfalık bir rapor hazırladı.
- Önceki gece saat 23.00’te tamamlanan ve her türlü ihtimalin yer aldığı raporda UEFA’ya 3 farklı senaryoda (yani en iyi, vasat ve en kötü olasılık) bütçe sunumları yapılacak.
- En iyi senaryo; Galatasaray’ın ligde şampiyon olup gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılması ve buradan ciddi gelirler elde etmesi.
- 2. senaryo; takımın önümüzdeki sezonda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmesi üzerine kuruldu.
- Son senaryoda ise Avrupa kupalarına gidilememesi durumunda mali konularda neler yapılacağı yer alıyor. Önümüzdeki 4 yılı kapsayan raporun sunumunu Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Mete İkiz yapacak.
MAICON’UN BONSERVİSİ İÇİN ÖDEME YAPILDI, KRİZ ÇÖZÜLDÜ
GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Nyon’a gitmeden önce çok önemli bir mali sorunla daha karşılaştı. Brezilyalı futbolcu Maicon’un eski kulübü Sao Paulo, bonservis bedelinin iki taksitinin ödenmemesi nedeniyle sarı kırmızılı kulübe ihtarname çekti ve, “Paramızı en kısa sürede ödemezseniz FIFA’ya şikayet ederiz” uyarısını yaptı. Yönetim, geciken ilk taksite mahsuben 1 milyon Euro ödedi ve ikinci taksiti nisan ayında verme koşuluyla anlaşma sağladı. Böylelikle ‘FIFA’ya şikayet’ tehlikesi ortadan kaldırıldı.
UEFA yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Mustafa Cengiz ile yaptıkları görüşmede, “FFP ile yaptığınız görüşmeye borçsuz gelin. Özellikle bonservis ödemelerini aksatmayın” diye tavsiyede bulunmuştu. FFP’nin G.Saray ile ilgili kararını mayısta açıklaması bekleniyor.
NYON’DAKİ TARİHİ TOPLANTIYA GİDEN G.SARAY HEYETİ
- Mustafa Cengiz
- Mete İkiz
- Okan Böke
- Yusuf Günay
- Oytun Özer
- Sedef Hacısalihoğlu
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