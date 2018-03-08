67 sayfalık rapor 3 farklı senaryo

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler67 sayfalık rapor 3 farklı senaryo
Spor Arena 67 sayfalık rapor 3 farklı senaryo
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Cengiz Ünder, Roma'da ayın futbolcusu seçildi

Spor Arena
Ali Naci KÜÇÜK
08.03.2018 - 22:53, Son Güncelleme:

67 sayfalık rapor 3 farklı senaryo

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
67 sayfalık rapor 3 farklı senaryo

Mali konularda uzman altı kişilik bir heyet tarafından hazırlanan 67 sayfalık raporda her türlü olasılık dikkate alındı. Üç farklı senaryo (en iyi, mevcut, en kötü) içeren rapor, bugüne dek Finansal Fair Play Komitesi’ne yapılmış en geniş sunum olacak. Başkan Mustafa Cengiz’in önderliğindeki Galatasaray heyeti tarihi toplantı için dün Nyon’a gitti. Kararın mayısta açıklanması bekleniyor.

G.SARAY’da tarihi gün geldi çattı... Sarı kırmızılı kulüpte gözler UEFA Finansal Fair Play (FFP) komitesiyle bugün yapılacak zirveye çevrildi. Geçtiğimiz hafta UEFA yetkilileri ile bir ön görüşme yapan başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler, dün FFP toplantısı için İsviçre’nin Nyon kentine gitti.

- Başkan Cengiz ve ekibi, Galatasaray’ın geleceğini yakından ilgilendiren toplantıya hem iyi hazırlandı hem de son dakikada ortaya çıkan bir krizi çözüp gitti. Sarı kırmızılı yönetimin UEFA’ya sunacağı rapor ve kriz ile ilgili detaylar şöyle:

ALTI KİŞİLİK KOMİTE BİR AYDIR BU TOPLANTIYA HAZIRLANIYOR

- BAŞKAN Mustafa Cengiz’in bir ay önce verdiği talimatla 6 kişilik bir komite kuruldu. Finans uzmanlarından oluşan heyet, titiz bir çalışma sonucunda 67 sayfalık bir rapor hazırladı.

- Önceki gece saat 23.00’te tamamlanan ve her türlü ihtimalin yer aldığı raporda UEFA’ya 3 farklı senaryoda (yani en iyi, vasat ve en kötü olasılık) bütçe sunumları yapılacak.

- En iyi senaryo; Galatasaray’ın ligde şampiyon olup gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılması ve buradan ciddi gelirler elde etmesi.

- 2. senaryo; takımın önümüzdeki sezonda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmesi üzerine kuruldu.

- Son senaryoda ise Avrupa kupalarına gidilememesi durumunda mali konularda neler yapılacağı yer alıyor. Önümüzdeki 4 yılı kapsayan raporun sunumunu Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Mete İkiz yapacak.

MAICON’UN BONSERVİSİ İÇİN  ÖDEME YAPILDI, KRİZ ÇÖZÜLDÜ

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Nyon’a gitmeden önce çok önemli bir mali sorunla daha karşılaştı. Brezilyalı futbolcu Maicon’un eski kulübü Sao Paulo, bonservis bedelinin iki taksitinin ödenmemesi nedeniyle sarı kırmızılı kulübe ihtarname çekti ve, “Paramızı en kısa sürede ödemezseniz FIFA’ya şikayet ederiz” uyarısını yaptı. Yönetim, geciken ilk taksite mahsuben 1 milyon Euro ödedi ve ikinci taksiti nisan ayında verme koşuluyla anlaşma sağladı. Böylelikle ‘FIFA’ya şikayet’ tehlikesi ortadan kaldırıldı.

UEFA yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Mustafa Cengiz ile yaptıkları görüşmede, “FFP ile yaptığınız görüşmeye borçsuz gelin. Özellikle bonservis ödemelerini aksatmayın” diye tavsiyede bulunmuştu. FFP’nin G.Saray ile ilgili kararını mayısta açıklaması bekleniyor.

 

NYON’DAKİ TARİHİ TOPLANTIYA GİDEN G.SARAY HEYETİ

 

- Mustafa Cengiz

- Mete İkiz

- Okan Böke

- Yusuf Günay

- Oytun Özer

- Sedef Hacısalihoğlu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Başakşehir'e Alanya maçı öncesi şok

Milan Arsenal UEFA Kupası maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Biletler ne zaman çıkacak?

Orduspor’da 50. yılda hedef büyük!