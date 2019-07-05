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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.07.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'de başladı.

Bu yıl rekor düzeyde katılımın olduğu organizasyonda 3 gün boyunca 2 bin 380 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele verecek.

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.

Sarayiçi'ndeki organizasyonun ilk gününde mücadeleler, saat 18.00'deki açılış törenine kadar sürecek.

Bu yıl minik 1 boyda 145, minik 2 boyda 155, teşvik 1 boyda 170, teşvik 2 boyda 199, tozkoparan boyda 211, ayak boyunda 199, deste küçük boyda 216, deste orta boyda 167, deste büyük boyda 119, küçük orta küçük boyda 373, küçük orta büyük boyda 148, büyük orta boyda 136, başaltında 90, baş boyunda ise 52 pehlivan mücadele edecek.

Yarın başaltı ve baş boyunda da mücadeleler yapılacak.  Organizasyon, 7 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

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