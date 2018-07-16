657 yıllık gurur: Kırkpınar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer Haberleri657 yıllık gurur: Kırkpınar
GeriDiğer 657 yıllık gurur: Kırkpınar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Diğer
AA
16.07.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

657 yıllık gurur: Kırkpınar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
657 yıllık gurur: Kırkpınar

Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından Kırkpınar, geleneğiyle geleceğe 657 yıldır taşınmaya devam ediyor.

Organizasyonda 13 Temmuz Cuma günü sabah başlayan minik pehlivan güreşleri, 657 yıllık heyecanı bir kez daha doruklara ulaştırdı. "Bir an önce büyüyüp başpehlivan olmak" istercesine adeta rakiplerine en riskli güreş oyunlarını deneyip bir üst tura çıkmak isteyen miniklerin hızlı güreşleri, yaşlar ve hedefler büyüdükçe daha da yavaşladı - "Çayırın Beyefendisi" olarak anılan Recep Kara'yı er meydanları ilk kez kızgın ve sitem dolu gördü. Rakibini yendiğinden emin olduğu bir pozisyonda, kule hakemlerinin kararını geç açıklamasının yanında tansiyonu yükseltir tavırları ve kararları, yıllarını er meydanlarına vakfetmiş Recep Kara'ya "Yazıklar olsun, bir daha Kırkpınar'da güreşmem" sözlerini söyletecek kadar ağır bir travma yaşattı 

Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından Kırkpınar, geleneğiyle geleceğe 657 yıldır taşınmaya devam ediyor. 

Her geçen yıl artan güreşçi sayısı hem yağlı güreşe ilginin büyüdüğünü hem de Kırkpınar'ın bir pehlivan için ne anlama geldiğini gösteriyor. Tüm zamanların rekorunun kırıldığı 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kol bağlamak için 2 bin 228 pehlivan kayıt yaptırdı. 

Organizasyonun başladığı 13 Temmuz Cuma günü, izlemeye gelenler, güreşçiler, taraftarlar ve antrenörler Edirne'de "Kırkpınar havası" estirmeye başladı. Ciğerciler, köfteciler, tatlıcılar, çay ocakları, parklar ve bahçeler adeta tahminlerin, analizlerin yapıldığı yerler oldu. 

Antalya'nın ağırlığını fazlasıyla hissettirdiği yağlı güreş kültüründe destek verilen pehlivanların fotoğraflarının yapıştırıldığı "07" plakalı otomobiller, güreş ağalarının isimlerini taşıyan kırmızı plakalı cipler, kentte Kırkpınar'ın yaklaştığının habercisi olarak ortaya çıktı. Edirne'nin ev sahipliği yapma onur ve gururu, misafirperverlikte hata yapmamak adına telaşı, büyük organizasyonun tatlı heyecanı olarak kente de yansıdı. 

Edirne Valisi Günay Özdemir'in "Er meydanı ve Türk güreşi, insan merkezli büyük bir medeniyetin oluşturduğu yaşam biçimidir." ifadesindeki gibi şehre gelen yüzlerce güreş sevdalısı, yüzyıllık tutkuları için gökyüzü manzaralı park ve bahçelerde yattı, konakladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "Savaşta, barışta, iyi ve kötü günde kesintiye uğramadan ve Türk milleti var oldukça devam edecek." dediği Kırkpınar, bu kültürün dolu dolu yaşandığı Edirne'de geleceğe taşınacağını bu yıl bir kez daha gösterdi. 

Cuma günü sabah başlayan minik pehlivan güreşleri 657 yıllık heyecanı bir kez daha doruklara ulaştırdı. "Bir an önce büyüyüp başpehlivan olmak" istercesine adeta rakiplerine en riskli güreş oyunlarını deneyip bir üst tura çıkmak isteyen miniklerin hızlı güreşleri, yaşlar ve hedefler büyüdükçe daha da yavaşladı. 

"ERKEN FİNAL"İ BALABAN KAZANDI

Organizasyonda 14 Temmuz Cumartesi günü başpehlivanların yağlanmasıyla er meydanı tribünleri de tıklım tıklım doldu. 

Başpehlivanlık güreşlerinin daha ikinci turunda gelen "erken final" niteliğindeki güreş, 657. Kırkpınar'ın heyecanlı geçeceği sinyalini verdi. Antalyalı iki pehlivan İsmail Balaban ile Mehmet Yeşil Yeşil'in güreşi pürdikkat izlendi. 

Müsabakanın ilk bölümünde birbirini tartarak güreşen iki pehlivan, zaman zaman yaptıkları ataklarla seyirciyi coşturdu. İsmail Balaban'ın daha atak olduğu müsabakada, normal sürede kazanan çıkmadı.

Puanlama bölümünde İsmail Balaban, atak güreşiyle ve seri oyunlarıyla rakibini açık düşürdü ve üst tura yükseldi. Mehmet pehlivanın vedası 3. turdaki kurada da yeni bir heyecanlı güreş olması yönünde temennileri artırdı. 

RECEP KARA SİTEM VE KIZGINLIKLA AYRILDI

Kırkpınar'da 3. turun en dikkati çeken eşleşmesi ise Recep Kara-Ali Gürbüz güreşi oldu. 
2011 ve 2012 başpehlivanı Ali Gürbüz, 2004, 2007, 2008 ve 2016 başpehlivanı Recep Kara ile 3. turda karşılaştı. Recep Kara'nın son dakikalardaki atağına Ali Gürbüz'ün karşılık vermesi, galibi belirlemede hakemleri de tereddütte bıraktı.

Kule hakemlerinin video kayıtlarını tekrar tekrar incelemesi bir an önce kararı bekleyen taraftarlar arasında tepkiye neden oldu. Kule hakemliği önünde toplanan Gürbüz ve Kara'nın destekçileri kararın açıklanmasının geciktiğini belirterek hakemlere tepki gösterdi.

Kule hakemleri kaydı izledikten sonra galibi Ali Gürbüz olarak açıkladı. Recep Kara, uzun süre kule hakemliği önünden ayrılmayarak kararı alkışla protesto etti. 

"Çayırın Beyefendisi" olarak anılan Recep Kara'yı er meydanları ilk kez kızgın ve sitem dolu gördü. Rakibini yendiğinden emin olduğu bir pozisyonda, kule hakemlerinin kararını geç açıklamasının yanında tansiyonu yükseltir tavırları ve kararları, yıllarını er meydanlarına vakfetmiş Recep Kara'ya

"Yazıklar olsun, bir daha Kırkpınar'da güreşmem" sözlerini söyletecek kadar ağır bir travma yaşattı. 

Türkiye Güreş Federasyonu, önce bu maçın hakemlerini sonra da Merkez Hakem Kurulunu görevden aldı. 

ALİ GÜRBÜZ BENZER POZİSYONDA KAYBETTİ

Kule hakemliğinin tartışmalı kararı sonrası galip sayılan Ali Gürbüz yarı finalde Şaban Yılmaz'la yaptığı güreşte aynı pozisyona yakalandı. 

Şaban Yılmaz ile Ali Gürbüz arasındaki güreş de sert geçti. Birbirini tartan ve dalma denemeleri yapan iki pehlivan, uzun süre bu şekilde güreşti.

Ali Gürbüz, rakibi Şaban Yılmaz'ı dış kazık yan paça ile yakaladı. Ali Gürbüz'ün uzun süre ensesine bastırdığı rakibi Şaban Yılmaz, kazığı sökerek rakibinin sırtını yere getirdi.

Karara itiraz edilmesi sonrası kule hakemliği görüntüleri izledi ve Şaban Yılmaz'ı galip ilan etti. 
Bu güreşin ardından pek çok kişi "Recep Kara'nın ahı tuttu" şeklinde yorum yaptı. 

AZMİN ADI ORHAN OKULU BAŞPEHLİVAN

Er meydanlarında "Geri vitesi olmayan pehlivan" olarak anılan Antalya Kumlucalı Orhan Okulu'nun, son yıllarda adı hep favoriler arasında yer almaya başladı. 

Rakiplerini kovalayarak yendiği için bu lakapla anılan Orhan Okulu, 2012'de çıktığı başpehlivanlıkta 3 yıllık mücadele sonrası 2015'te rakibi Osman Aynur'a üstünlük sağlayarak zirveye adını yazdırdı. Orhan Okulu, geçen yıl başpehlivan unvanını, yenildiği hemşehrisi İsmail Balaban'a kaptırmıştı. 

Orhan Okulu, Kırkpınar öncesi katıldığı Altın Portakal, Yalova Altınova, Umurbey, Burdur Altın Sipsi Yağlı Güreşlerinde başpehlivan oldu. Okulu'nun, Samsunlu Şaban Yılmaz'la dün yaptığı final müsabakasında da hırsı adeta oyununa yansıdı. 

Müsabakanın ilk dakikalarında Orhan Okulu rakibinin kasnak ve paçasından yakalamak için yoğun çaba gösterdi. Şaban Yılmaz uzun boylu olmasının
avantajını kullanıp rakibinin bu oyununu ensesine bastırarak önlemeye çalıştı.

Güreşin ilk yirmi dakikası çok aktif geçmedi. Her iki pehlivan da birbirini tartar bir güreş sergiledi. Bir ara rakibini kasnaktan çeken Orhan Okulu, Şaban Yılmaz'ı yere yatırdı. Orhan Okulu ensesine bastırdığı rakibine dış kazık denemeleri yaptı. Orhan Okulu bu oyunda başarılı olamadı. 

Ara ara sert el enselerin görüldüğü bu bölümde galip çıkmadı ve puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde de Orhan Okulu sık sık rakibinin kasnak ve paçasından yakalamak için ataklar yaptı. Pasif güreştiği gerekçesiyle Şaban Yılmaz ihtar aldı. Bu bölümden de sonuç çıkmadı.

Puan alanın galip sayılacağı "altın puan" diye de adlanırılan bölümle güreşe devam edildi. Bu bölümde güreş hızlandı. Orhan Okulu. dış kazık paçadan yakaladığı rakibinin arkasına geçerek puan kazandı ve yaklaşık 45 dakika süren finalin sonunda 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

El Kabir Ankaragücü'nde

Ankaragücü, El Kabir'i kadrosuna kattı

Karabükspor Ramazan Övüç ile anlaştı

Afjet Afyonspor, Arnavut stoper Arapi'yi transfer etti 