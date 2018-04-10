657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğru
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Pehlivanlar yıl içindeki performanslarına göre Kırkpınar'a güreşe çıkmalıdır." dedi.
Başkan Gürkan, belediyede düzenlenen basın toplantısında 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde cazgırlar ile davul-zurna ekibine geleneklere sadık kalınması amacıyla eğitim verildiğini söyledi.
Kırkpınar'da güreşecek pehlivanların da belli bir başarı kıstasına göre seçilmesi gerektiğini savunan Gürkan, "Pehlivanlar yıl içindeki performanslarına göre Kırkpınar'a güreşe çıkmalıdır. Türkiye'nin başpehlivanı Kırkpınar'dan çıkar, yağlı güreşin zirvesi Kırkpınar... O zaman burası bir olimpiyat ise sporun hangi dalına elemesiz, kondisyonsuz girebiliyorsunuz? Her pehlivanın hayali Kırkpınar çayırı ise yıl içinde başarı sergileyememiş bir pehlivanı Kırkpınar çayırına çıkarmalı mıyız, çıkarmamalı mıyız?" ifadelerini kullandı.
Yağlı güreşlerde puanlama bölümünün sporseverlerden eleştiri aldığını vurgulayan Gürkan, "Bunu serbest bırakırsak güreşi 10 saat mi izleyeceğiz?' diyorlar, evet gerekirse 10 saat izleyeceksiniz. Siz hiç sumo güreşlerine yeni kurallar getirildiğini gördünüz mü? Sumoyu sumo yapan da gelenekselliğidir. Biz neden puanlamaya gidiyoruz, çok güreşçi var, zamanlama sıkıntısı var. Bunun en kolay yöntemi geleneksel kuralları değiştirmek olmamalı. Bunu koruyup ortak akılla çözümler üretmemiz lazım." diye konuştu.
Belediye Başkanı Gürkan, taşkın nedeniyle zarar gören Kırkpınar Er Meydanı'nın tanzimi için bu yıl herhangi bir talepte bulunmayacağını geçen seneki taleplere olumsuz yanıt aldığını aktardı.
Basın mensuplarının Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin'in ağalık bedelini ödeyip ödemediği sorusuna ise Gürkan, "Kırkpınar'ın böyle şeylerle 'Ağa şu mu olacak, bu mu olacak, parayı yatırdı mı yatırmadı mı' şeklinde gündeme gelmesini hakikaten sevmiyorum. O yüzden yeri zamanı geldiğinde belediye de ağa da gerekeni yapacaktır. Kırkpınar çayırına çıkarken hepimiz göreceğiz." cevabını verdi.
Tüm boylarda kispet denetimi
Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Kurulu Asbaşkanı Mehmet Ayan da yağlı güreşin kurallarıyla çok oynamak istemediklerini söyledi.
Ayan, 3 günlük yağlı güreşlerde sıkışma yaşanan boy kategorilerinde tedbirler aldıklarını ifade ederek, geçen yıl başpehlivanlara uygulanan kispet denetiminin tüm boylara yayılacağının altını çizdi.
Her pehlivanın geleneklere sadık kispetlerle çayıra çıkmasını sağlayacaklarını ifade eden Ayan, buna uymayanların güreştirilmeyeceğini kaydetti.
Ayan, soru üzerine kendilerinin de çok istediğini belirttiği Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in ancak olimpiyatlar sonrası yağlı güreş için çayıra çıkabileceğini dile getirdi.
Toplantıda İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Zekeriya Bayrak da yer aldı.
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