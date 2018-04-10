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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğru
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Futbol
10.04.2018 - 19:38, Son Güncelleme:

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğru

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657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğru

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Pehlivanlar yıl içindeki performanslarına göre Kırkpınar'a güreşe çıkmalıdır." dedi.

Başkan Gürkan, belediyede düzenlenen basın toplantısında 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde cazgırlar ile davul-zurna ekibine geleneklere sadık kalınması amacıyla eğitim verildiğini söyledi.

Kırkpınar'da güreşecek pehlivanların da belli bir başarı kıstasına göre seçilmesi gerektiğini savunan Gürkan, "Pehlivanlar yıl içindeki performanslarına göre Kırkpınar'a güreşe çıkmalıdır. Türkiye'nin başpehlivanı Kırkpınar'dan çıkar, yağlı güreşin zirvesi Kırkpınar... O zaman burası bir olimpiyat ise sporun hangi dalına elemesiz, kondisyonsuz girebiliyorsunuz? Her pehlivanın hayali Kırkpınar çayırı ise yıl içinde başarı sergileyememiş bir pehlivanı Kırkpınar çayırına çıkarmalı mıyız, çıkarmamalı mıyız?" ifadelerini kullandı.

Yağlı güreşlerde puanlama bölümünün sporseverlerden eleştiri aldığını vurgulayan Gürkan, "Bunu serbest bırakırsak güreşi 10 saat mi izleyeceğiz?' diyorlar, evet gerekirse 10 saat izleyeceksiniz. Siz hiç sumo güreşlerine yeni kurallar getirildiğini gördünüz mü? Sumoyu sumo yapan da gelenekselliğidir. Biz neden puanlamaya gidiyoruz, çok güreşçi var, zamanlama sıkıntısı var. Bunun en kolay yöntemi geleneksel kuralları değiştirmek olmamalı. Bunu koruyup ortak akılla çözümler üretmemiz lazım." diye konuştu.

Belediye Başkanı Gürkan, taşkın nedeniyle zarar gören Kırkpınar Er Meydanı'nın tanzimi için bu yıl herhangi bir talepte bulunmayacağını geçen seneki taleplere olumsuz yanıt aldığını aktardı.

Basın mensuplarının Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin'in ağalık bedelini ödeyip ödemediği sorusuna ise Gürkan, "Kırkpınar'ın böyle şeylerle 'Ağa şu mu olacak, bu mu olacak, parayı yatırdı mı yatırmadı mı' şeklinde gündeme gelmesini hakikaten sevmiyorum. O yüzden yeri zamanı geldiğinde belediye de ağa da gerekeni yapacaktır. Kırkpınar çayırına çıkarken hepimiz göreceğiz." cevabını verdi.

Tüm boylarda kispet denetimi

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Kurulu Asbaşkanı Mehmet Ayan da yağlı güreşin kurallarıyla çok oynamak istemediklerini söyledi.

Ayan, 3 günlük yağlı güreşlerde sıkışma yaşanan boy kategorilerinde tedbirler aldıklarını ifade ederek, geçen yıl başpehlivanlara uygulanan kispet denetiminin tüm boylara yayılacağının altını çizdi.

Her pehlivanın geleneklere sadık kispetlerle çayıra çıkmasını sağlayacaklarını ifade eden Ayan, buna uymayanların güreştirilmeyeceğini kaydetti.
Ayan, soru üzerine kendilerinin de çok istediğini belirttiği Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in ancak olimpiyatlar sonrası yağlı güreş için çayıra çıkabileceğini dile getirdi.

Toplantıda İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Zekeriya Bayrak da yer aldı.

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