657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı
Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde minik, teşvik ve tozkoparan boylarında mücadele eden pehlivanlar, çayırda peşrevin ardından güreşe tutuştu.
Başpehlivanlık güreşlerinin heyecanı ise öğle saatlerinden itibaren çeyrek final müsabakalarıyla sürecek.
Dün rakiplerini yenen Fatih Atlı, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Faruk Akkoyun, Serhat Balcı, Şaban Yılmaz ve Ali Gürbüz, yarı finale yükselmek için mücadele verecek.
Organizasyon, başpehlivanlık final güreşi sonrası başpehlivana altın kemer takılmasıyla sona erecek.
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