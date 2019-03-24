65. yılın sürprizi Beyazıt Öztürk
Gillette-Milliyet yılın sporcusu töreni için geri sayım başladı.
Volkswagen Arena’da 27 Mart’ta yapılacak olan Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni için geri sayım sürerken bu müthiş gecenin sürprizi Beyazıt Öztürk olacak. Türk Televizyon tarihinin simge ismi, Volkswagen Arena’ya gelecek seçkin konuklara uzun süre unutulmayacak bir gece yaşatacak. Aylardır bu törene hazırlanan Beyazıt Öztürk’ün şovuyla 65. yıl ödülleri çok özel bir kimliğe bürünecek.
YILDIZLAR HALIDA
Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Takımı, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu başta olmak üzere yılın en iyilerinin açıklanacağı bu gecede dizi ve sinema ödüllerinden alışkın olduğumuz kırmızı halı görüntülerini bu kez sporcular ve spor adamları verecek.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle