65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu!
Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, 2018'nin şampiyonları Volkswagen Arena'da düzenlenen muhteşem törenle açıklandı.
2018 yılının en iyilerini kürsüye çıkaran dünya spor tarihinin en uzun soluklu anketinin 65. buluşması yine nefesleri kesti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile birlikte; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu geceye katıldı.
Türkiye’nin en prestijli spor ödülleri olan 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu.
İŞTE KAZANANLAR
Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türk Hava Yolları
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya ödülü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay verdi.
Yılın Takımı Ödülü: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı
Ödülü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören takdim etti.
Yılın Sporcusu Ödülü: Ramil Guliyev
Ödülü Ramil Guliyev'e Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.
Gillette Yılın Futbolcusu Ödülü: Cengiz Ünder
Ödülü Cengiz Ünder'in menajeri Utku Cenikli'ye Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal takdim etti.
Namık Sevik Özel Ödülü: Cemal Ersen
Ödülü Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı verdi. Ödülün sahibi Ersen kısa bir açıklama yaparak 'Milliyet bir okuldur mezun olmak zordur. 35 yıl oldu hem hayata hem mesleğe dair çok şey öğrendim. Milliyet spor servisinin kurucusu Namık Sevik'in adını taşıyan bu ödülü almak benim gurur.' dedi.
İslam Çupi Özel Ödülü: İsmet Badem
Merhum İsmet Badem'in ödülünü oğlu Burçin Badem'e Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır verdi.
Yılın Antrenörü: Zeljko Obradovic
Ödülü Obradovic adına Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.
Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Fatih Arda İpçioğlu
Ödülü Mondelez International Türkiye Kategori Planlama Aktivasyon ve Satış Operasyon Müdürü Devrim Karadeniz verdi.
Yılın Gillette Gibi Espor Takımı: 1907 Fenerbahçe Espor
Ödülü Türkiye Espor Federasyonu Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir verdi.
Altınyıldız Classic Özel Ödülü: Ricardo Quaresma
Ödülü BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tınarlıoğlu verdi.
HDI Sigorta Özel Ödülü: Mert Günok
Ödülü HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu takdim etti.
Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: İrem Yaman
Ödülü eski milli voleybolcu Neslihan Demir Güler verdi.
Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Ozan Kabak
Ödülü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli verdi.
Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü: Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa
Ödülü Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu takdim etti.
Yılın Paralimpik/Engelli Sporcusu/Takımı Ödülü: Ampute Futbol Milli Takımı
Ödülü Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik verdi.
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