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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.03.2019 - 23:05, Son Güncelleme:

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu!

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65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu!

Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, 2018'nin şampiyonları Volkswagen Arena'da düzenlenen muhteşem törenle açıklandı.

2018 yılının en iyilerini kürsüye çıkaran dünya spor tarihinin en uzun soluklu anketinin 65. buluşması yine nefesleri kesti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile birlikte; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu geceye katıldı.

Türkiye’nin en prestijli spor ödülleri olan 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu.

İŞTE KAZANANLAR

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türk Hava Yolları

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya ödülü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay verdi.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Takımı Ödülü: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı

Ödülü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören takdim etti.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Sporcusu Ödülü: Ramil Guliyev

Ödülü Ramil Guliyev'e Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Gillette Yılın Futbolcusu Ödülü: Cengiz Ünder

Ödülü Cengiz Ünder'in menajeri Utku Cenikli'ye Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal takdim etti.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Namık Sevik Özel Ödülü: Cemal Ersen

Ödülü Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı verdi. Ödülün sahibi Ersen kısa bir açıklama yaparak 'Milliyet bir okuldur mezun olmak zordur. 35 yıl oldu hem hayata hem mesleğe dair çok şey öğrendim. Milliyet spor servisinin kurucusu Namık Sevik'in adını taşıyan bu ödülü almak benim gurur.' dedi.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

İslam Çupi Özel Ödülü: İsmet Badem

Merhum İsmet Badem'in ödülünü oğlu Burçin Badem'e Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır verdi.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Antrenörü: Zeljko Obradovic

Ödülü Obradovic adına Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Fatih Arda İpçioğlu

Ödülü Mondelez International Türkiye Kategori Planlama Aktivasyon ve Satış Operasyon Müdürü Devrim Karadeniz verdi.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu


Yılın Gillette Gibi Espor Takımı: 1907 Fenerbahçe Espor

Ödülü Türkiye Espor Federasyonu Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir verdi.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Altınyıldız Classic Özel Ödülü: Ricardo Quaresma

Ödülü BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tınarlıoğlu verdi.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

HDI Sigorta Özel Ödülü: Mert Günok

Ödülü HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu takdim etti.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: İrem Yaman

Ödülü eski milli voleybolcu Neslihan Demir Güler verdi.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Ozan Kabak

Ödülü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli verdi.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü: Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa

Ödülü Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu takdim etti.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Paralimpik/Engelli Sporcusu/Takımı Ödülü: Ampute Futbol Milli Takımı

Ödülü Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik verdi.

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

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65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu!

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