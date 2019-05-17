64. Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları Veliefendi'de yapılacak
Türk Yarışçılığının derbisi 93. Gazi Koşusu öncesi, 3 yaşlı erkek ve dişi İngiliz taylarının en önemli sınavlarından olan Erkek Tay Deneme (G1) ve Dişi Tay Deneme Koşuları (G1), 100. Yılı kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gününde, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek.
Tay Deneme koşuları dışında, Hasan Adalı ve Mehmet Yavuz Yılmaz adına gerçekleşecek olan koşular da, 19 Mayıs Pazar İstanbul yarış programının diğer önemli randevuları olacak.
İngiliz atları için Triple Crown’ın ilk ayağı olan Erkek Tay Deneme Koşusu, çim pistte 1600 metre mesafe üzerinden gerçekleşecek. 570.000 TL birincilik ikramiyeli bu önemli klasiğe, geçmiş koşu performansları son derece parlak 15 safkan erkek İngiliz tayı katılacak.
Saat 18.00'de koşulacak olan 2019 yılının bir anlamda prensinin belli olacağı sezonun bu ilk klasiğine katılacak safkanlar şu şekilde sıralandı;
Erkek Tay Deneme Koşusu ile birlikte, günün ve sezonun en önemli randevularından bir diğeri olan Dişi Tay Deneme Koşusu ise saat 15.30'da düzenlenecek.
Çim pistte 1600 metre mesafe üzerinden koşulacak yarış, 3 yaşlı safkan dişi İngiliz taylarının katılımıyla gerçekleşecek. 570.000 TL birincilik ikramiyesi bulunan ve büyük bir heyecana sahne olması beklenenen yarışa katılacak taylar şöyle:
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