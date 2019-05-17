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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

64. Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları Veliefendi'de yapılacak

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64. Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları Veliefendi'de yapılacak

Türk Yarışçılığının derbisi 93. Gazi Koşusu öncesi, 3 yaşlı erkek ve dişi İngiliz taylarının en önemli sınavlarından olan Erkek Tay Deneme (G1) ve Dişi Tay Deneme Koşuları (G1), 100. Yılı kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gününde, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek.

Tay Deneme koşuları dışında, Hasan Adalı ve Mehmet Yavuz Yılmaz adına gerçekleşecek olan koşular da, 19 Mayıs Pazar İstanbul yarış programının diğer önemli randevuları olacak.

İngiliz atları için Triple Crown’ın ilk ayağı olan Erkek Tay Deneme Koşusu, çim pistte 1600 metre mesafe üzerinden gerçekleşecek. 570.000 TL birincilik ikramiyeli bu önemli klasiğe, geçmiş koşu performansları son derece parlak 15 safkan erkek İngiliz tayı katılacak.

Saat 18.00'de koşulacak olan 2019 yılının bir anlamda prensinin belli olacağı sezonun bu ilk klasiğine katılacak safkanlar şu şekilde sıralandı;

64. Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları Veliefendide yapılacak

Erkek Tay Deneme Koşusu ile birlikte, günün ve sezonun en önemli randevularından bir diğeri olan Dişi Tay Deneme Koşusu ise saat 15.30'da düzenlenecek.

Çim pistte 1600 metre mesafe üzerinden koşulacak yarış, 3 yaşlı safkan dişi İngiliz taylarının katılımıyla gerçekleşecek. 570.000 TL birincilik ikramiyesi bulunan ve büyük bir heyecana sahne olması beklenenen yarışa katılacak taylar şöyle:

64. Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları Veliefendide yapılacak

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