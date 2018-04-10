6222 sayılı kanunda radikal değişiklikler geliyor... Bundan sonra neler olacak!
Şansal Büyüka, beIN Sports Final programında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da büyük bir revizyona gidildiğini duyurdu.
Büyüka cezaların bundan sonra çarpı iki olacağını açıklarken çarpıcı detayları madde madde anlattı...
- Yardımcı Doçent Rezzan Özdemir'in son haline getirdiği taslağa göre suç kapsamına giren spor alanı kavramı genişletiliyor. Artık stat çevresi, taraftarların toplandığı alanlar, maçlara gelip giderken yol güzergahlarında işlenecek her suç 6222 yasaya göre işlem görecek.
- Bundan sonra il ve ilçe güvenlik kurullarında mutlaka kulüp temsilcileri bulunacak.
- Artık özel güvenlik dönemi sona eriyor, onların yerine polis geliyor. Polise yevmiye verilecek. Maçlarda izinli polisler görev yapacak. Başlarında bir şube müdürü olacak.
- Polislerin paraları TFF tarafından ilgili emniyet müdürlüklerine gönderilecek. TFF bunları kulüplerden kesecek. Polislere ödenecek miktarın özel güvenliğe ödenenden daha az olacağı belirtiliyor.
- Seyirciler maçlara girişte biyometrik yöntemle kimlik doğrulaması yapılacak. Herhangi bir suçtan aranan kriminal kişilerin stadyumlara girişi engellenecek, stadyuma girişte tespit edilirse direkt tutuklanacak. Stadyum girişleri pasaport geçişi gibi yüksek güvenlik protokolünde olacak.
- Stada yasak madde sokmak, müsabaka düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, hakaret içeren sloganlar, kasten yaralama, yüze yarım ve tam maske takma cezaları iki kat artırıldı.
- Futbolcu ve yöneticilerin şiddeti teşvik eden açıklamalarına da çarpı 2 ceza geliyor.
- Elektronik bilette karaborsacılığa etkin ceza geliyor.
- İlk cezaya bir yıl, ikinci cezaya 3, üçüncü cezaya da 5 yıl seyirden men geliyor. (Ajansspor)
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