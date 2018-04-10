6222 sayılı kanunda radikal değişiklikler geliyor... Bundan sonra neler olacak!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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GeriFutbol 6222 sayılı kanunda radikal değişiklikler geliyor... Bundan sonra neler olacak!
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Futbol
10.04.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

6222 sayılı kanunda radikal değişiklikler geliyor... Bundan sonra neler olacak!

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6222 sayılı kanunda radikal değişiklikler geliyor... Bundan sonra neler olacak!

Şansal Büyüka, beIN Sports Final programında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da büyük bir revizyona gidildiğini duyurdu.

Büyüka cezaların bundan sonra çarpı iki olacağını açıklarken çarpıcı detayları madde madde anlattı...

- Yardımcı Doçent Rezzan Özdemir'in son haline getirdiği taslağa göre suç kapsamına giren spor alanı kavramı genişletiliyor. Artık stat çevresi, taraftarların toplandığı alanlar, maçlara gelip giderken yol güzergahlarında işlenecek her suç 6222 yasaya göre işlem görecek.

- Bundan sonra il ve ilçe güvenlik kurullarında mutlaka kulüp temsilcileri bulunacak.

6222 sayılı kanunda radikal değişiklikler geliyor... Bundan sonra neler olacak

- Artık özel güvenlik dönemi sona eriyor, onların yerine polis geliyor. Polise yevmiye verilecek. Maçlarda izinli polisler görev yapacak. Başlarında bir şube müdürü olacak.

- Polislerin paraları TFF tarafından ilgili emniyet müdürlüklerine gönderilecek. TFF bunları kulüplerden kesecek. Polislere ödenecek miktarın özel güvenliğe ödenenden daha az olacağı belirtiliyor.

- Seyirciler maçlara girişte biyometrik yöntemle kimlik doğrulaması yapılacak. Herhangi bir suçtan aranan kriminal kişilerin stadyumlara girişi engellenecek, stadyuma girişte tespit edilirse direkt tutuklanacak. Stadyum girişleri pasaport geçişi gibi yüksek güvenlik protokolünde olacak.

- Stada yasak madde sokmak, müsabaka düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, hakaret içeren sloganlar, kasten yaralama, yüze yarım ve tam maske takma cezaları iki kat artırıldı.

- Futbolcu ve yöneticilerin şiddeti teşvik eden açıklamalarına da çarpı 2 ceza geliyor.

- Elektronik bilette karaborsacılığa etkin ceza geliyor.

- İlk cezaya bir yıl, ikinci cezaya 3, üçüncü cezaya da 5 yıl seyirden men geliyor. (Ajansspor)

6222 sayılı kanunda radikal değişiklikler geliyor... Bundan sonra neler olacak

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