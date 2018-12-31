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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
31.12.2018 - 18:22, Son Güncelleme:

60 yıllık çınar ligden çekildi!

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60 yıllık çınar ligden çekildi!

Yıldırım Bosna - Küçükköy taraftarlarının arasında yaşanan acı olayda Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel yaşamını yitirmişti. Bu yaşanan acı olay sonrası Yıldırım Bosna Spor Kulübü ligden çekilme kararı aldı.

Yıldırım Bosna Spor Kulübü'nden şu açıklamalara yer verildi:

Yıldırım Bosna Spor Kulübü, kurulduğu 1960 yılından bu yana Türk Sporuna çok büyük hizmetlerde bulunmuş, yetiştirdiği ve milli takımlar seviyesine getirdiği onlarca sporcusuyla futbol ve basketbolda marka olmuş bir spor kulübüdür. Sportif başarılardan önce ahlaklı nesiller ve bireyler yetiştirmeyi hedef edinen camiamız ne yazık ki son yıllarda spor dışında konularda da mücadele etmek zorunda kalmıştır.

Türk futbolunun son yıllarda içinde bulunduğu sıkıntıların başında gelen holiganizm ve saha dışı olaylar ne yazık ki bu köklü camianın da önemli sorunların başında gelmektedir. Bunun en son ve en acı verici örneği 30 Aralık 2018 Pazar günü yaşanmıştır.

Yaklaşık 50 yıllık mazisi olan Yıldırım Bosna - Küçükköy rekabetinin son yıllarda saha içinden çıkarak saha dışında istenmeyen olaylara sebebiyet verdiğini üzülerek gözlemlemkteydik. Bunun önüne geçilebilmesi için iki kulüp yönetimlerinin gayretleri ne yazık ki sonuç vermemiş ve iki takım taraftarları görünümündeki holiganlar arasındaki gerginlik artarak bugünlere gelmiştir. Son yaşanan olaylarda 10 yaşındaki Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel evladımız hayatını kaybetmiş, bu gelişme yüreğimizde tarifsiz bir acı bırakmıştır.

Hiçbir şey bir evladımızın hayatından daha değerli değildir. Biz, Türk sporunun 60 yıllık çınarı Yıldırım Bosna olarak, bu şartlarda sportif mücadele vermenin bir anlamı olmadığına kanaat getirdik. Bu nedenle futbol A takımımızı, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuz şu durumda ligden çekiyoruz. Bu sezon ligde kalan maçlara çıkmayacağız. Bu kararımızın Türk sporunun geleceği ve içinde bulunduğumuz futbol terörü illetinin son bulması adına hayırlar getirmesini diliyoruz.

Saygılarımızla

Yıldırım Bosna Spor Kulübü

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