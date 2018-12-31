60 yıllık çınar ligden çekildi!
Yıldırım Bosna - Küçükköy taraftarlarının arasında yaşanan acı olayda Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel yaşamını yitirmişti. Bu yaşanan acı olay sonrası Yıldırım Bosna Spor Kulübü ligden çekilme kararı aldı.
Yıldırım Bosna Spor Kulübü'nden şu açıklamalara yer verildi:
Yıldırım Bosna Spor Kulübü, kurulduğu 1960 yılından bu yana Türk Sporuna çok büyük hizmetlerde bulunmuş, yetiştirdiği ve milli takımlar seviyesine getirdiği onlarca sporcusuyla futbol ve basketbolda marka olmuş bir spor kulübüdür. Sportif başarılardan önce ahlaklı nesiller ve bireyler yetiştirmeyi hedef edinen camiamız ne yazık ki son yıllarda spor dışında konularda da mücadele etmek zorunda kalmıştır.
Türk futbolunun son yıllarda içinde bulunduğu sıkıntıların başında gelen holiganizm ve saha dışı olaylar ne yazık ki bu köklü camianın da önemli sorunların başında gelmektedir. Bunun en son ve en acı verici örneği 30 Aralık 2018 Pazar günü yaşanmıştır.
Yaklaşık 50 yıllık mazisi olan Yıldırım Bosna - Küçükköy rekabetinin son yıllarda saha içinden çıkarak saha dışında istenmeyen olaylara sebebiyet verdiğini üzülerek gözlemlemkteydik. Bunun önüne geçilebilmesi için iki kulüp yönetimlerinin gayretleri ne yazık ki sonuç vermemiş ve iki takım taraftarları görünümündeki holiganlar arasındaki gerginlik artarak bugünlere gelmiştir. Son yaşanan olaylarda 10 yaşındaki Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel evladımız hayatını kaybetmiş, bu gelişme yüreğimizde tarifsiz bir acı bırakmıştır.
Hiçbir şey bir evladımızın hayatından daha değerli değildir. Biz, Türk sporunun 60 yıllık çınarı Yıldırım Bosna olarak, bu şartlarda sportif mücadele vermenin bir anlamı olmadığına kanaat getirdik. Bu nedenle futbol A takımımızı, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuz şu durumda ligden çekiyoruz. Bu sezon ligde kalan maçlara çıkmayacağız. Bu kararımızın Türk sporunun geleceği ve içinde bulunduğumuz futbol terörü illetinin son bulması adına hayırlar getirmesini diliyoruz.
Saygılarımızla
Yıldırım Bosna Spor Kulübü
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