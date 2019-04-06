6 yıllık imza! 100 milyon euro...
Chelsea'nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard, uzun süredir hayalini kurduğu Real Madrid'e transferinin bitmesinin için artık gün sayarken İspanyol basını, konuyla ilgili çok konuşulacak bir habere imza attı.
Real'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi, bugün manşetten duyurduğu haberde teknik direktör Zinedine Zidane'ın da transferine onay verdiği 28 yaşındaki futbolcunun 100 milyon euro karşılığında İspanyol devine imza atacağını yazdı.
Haberde oyuncunun hem kulübüyle hem de kendisiyle neredeyse anlaştığının belirtildiği haberde Hazard'ın kendisini 6 yıllığına Real'e bağlayan sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Geçtiğimiz Şubat ayında geleceğiyle ilgili kararı verdiğini açıklayan dünyaca ünlü futbolcunun kısa süre içinde Madrid şehrine giderek kendisine ev bakacağı da gelen bilgiler arasında.
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