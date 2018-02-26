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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Arena
26.02.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

6 yeni stat daha geliyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ imkânlarıyla Ankara, Elazığ, Erzincan, Hakkâri, Şırnak ve Edirne'de yapılacak stadyumlar, 820 milyon lira bedelle futbolseverlerin hizmetine sunulacak.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB), Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve belediyelerin bütçeleriyle hizmete sunulan 14 stadyuma, proje ve ihale süreci tamamlanan 6 stat daha eklenecek.

Ankara, Elazığ, Erzincan, Hakkâri ve Şırnak-Cizre stadyumu proje, Edirne stadyumu ise ihale aşamasında bulunuyor. Edirne stadyumu, TOKİ kaynaklarıyla, diğer statlar ise GSB bütçesiyle futbolseverlerin hizmetine sunulacak.

ANKARA STADYUMU 3 YIL İÇİNDE BİTİRİLECEK

Yeni stat projeleri arasında yer alan ve Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılması planlanan yeni stat için 500 milyon liralık bütçe öngörüldü.

'Milli Takımlar Stadyumu' şeklinde planlanan tesis 7 gün, 24 saat sistemine göre inşa edilecek. Projesinin yüzde 80'i tamamlanan tesis için 2017-2018 futbol sezonu sonunda yoğun bir çalışmanın yapılması bekleniyor.

Ankara stadyumu 3 yıl içinde bitirilecek. Başkentteki stadyum, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) standartlarına uygun şekilde inşa edilecek. Bu kapsamda yetkililer arasında yapılan görüşmelerde istenilen 25 standardın, 24'ü şu an için gündemde bulunan projede yer aldı.

820 MİLYON LİRALIK BÜTÇE

GSB ve TOKİ imkânlarıyla inşa edilerek Türk futboluna kazandırılacak 6 yeni stat için 820 milyon liralık bütçe ayrıldı.

En yüksek bütçeye sahip Ankara stadyumunun yanı sıra Şırnak-Cizre stadyumu 15 milyon liralık bütçesiyle en az para harcanacak tesis konumunda bulunuyor.

Elazığ ve Erzincan yüzer milyon, Hakkâri 30 milyon ve Edirne stadyumu da 75 milyon liralık bütçeyle inşa edilecek.

11 STADIN İNŞASI SÜRÜYOR

GSB, TOKİ ve belediyelerle ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında 11 stadyumun inşası da sürüyor.

Adana, Batman, Çorum, Diyarbakır, Giresun, Hatay, İzmir (2), Karaman, Manisa (Turgutlu), Ordu'daki statların tamamlanması için çalışmalar yürütülüyor.

İnşa edilecek yeni statlar, proje ve ihale aşamasındaki stadyumlarla Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için daha avantajlı konuma ulaşacak.

14 STADYUM


GSB, daha önce TOKİ ve belediyelerle yaptığı protokollerle 14 stadyumu hizmete sunmuştu.
Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon'a TOKİ, Bursa, Konya ve Manisa'ya da belediye protokolüyle statlar yapılmıştı.

 

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