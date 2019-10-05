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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

6 rotasyonla Başkent'te

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6 rotasyonla Başkent'te

Başkent'te hem zorunlu hem de yüksek verim adına rotasyon!

Ligde 2 haftadır kazanamayan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına Gençlerbirliği karşılaşması için “Bu galibiyete ihtiyacımız var” derken, takımda önemli bazı değişiklikler olacak.

Sakatlığı nedeniyle PSG maçında oynamayan Lemina’nın ardından ağrıları bulunan Falcao ve Luyindama da Başkent’e götürülmedi. Falcao’nun, aşırı yükleme halinde sakatlık yaşamaması adına oynamayacağı ve ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi.

Nagatomo bekleyecek

Terim, hem bu gelişmeler hem de yüksek performans almak adına ‘rotasyon’ uygulamasına devam edecek. Tecrübeli teknik adamın yapacağı zorunlu değişiklikler şöyle olacak: Sakat Luyindama yerine Ankara’da stoper de Ryan Donk oynayacak. Falcao’nun yerine ise bu kez  gol silahı Florin Andone olacak. Terim’in rotasyon kapsamında ise en az 2 ismi kenara alması bekleniyor... Bunların ilki Yuto Nagatomo... Sarı kırmızılı takımın yoğun maç trafiğinde sürekli forma giyen Japon oyuncu, Başkentte dinlendirilecek.

Babel hamle oyuncusu

Tecrübeli teknik adamın Japon oyuncusu yerine sol bekte Ömer Bayram’a şans vermesi bekleniyor. Diğer isimlerin ise Ryan Babel ile Şener Özbayraklı olması bekleniyor. Terim’in, sezon başından bu yana sürekli oynayan bir diğer isim Ryan Babel’i de Başkentte dinlendireceği öğrenildi. Hem üst üste görev alması hem de son vuruşlarda beklenen katkıyı sağlayamayan Babel’i, Terim’in bugün hamle oyuncusu olarak kullanması bekleniyor. Ayrıca sağ bekte de Mariano’nun yerine Şener’in ilk 11’de başlama ihtimali var.

6 rotasyonla Başkentte

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