6 puanı silinecek mi? Denizlispor...

Kulüpten alacağı bulunan son yabancı olan Anmar Almubaraki’nin FIFA’da bulunan dosyasını kapatmak için İstanbul’a giderek Anmar Almubaraki’nin avukatı ile görüşen Başkan Mustafa Üstek ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla, ocak ayından önce borcu ödemek istediklerini veya taksitlendirme yaparak futbolcu ile anlaşmak istediklerini belirtti.
Denizlispor’un artık puan silme cezaları ile anılmasını istemeyen Başkan Üstek, “Geçmişten gelen borçlarımızı temizleyerek geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Mali yapıyı düzelttiğimizde sportif başarılar kendiliğinden gelecektir” dedi. (Süper Lig Yolu)