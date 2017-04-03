6 milyon kullanıcıya ulaştı

Netmarble Games, en popüler mobil oyunlarından biri olan Paramanya’da, Nisan 2017 itibariyle toplam 6 milyon indirilmeye ulaşıldığını ve Paramanya’nın Türkiye’deki mobil oyun severlerin en çok oynadığı mobil masa oyunlarından biri olduğunu duyurdu.

Ücretsiz indirme, Türkçe seslendirme, tüm mobil cihazlara uyumluluk gibi özelliklerin yanı sıra Paramanya, oyunculara zarları yuvarlayıp ister arkadaşlarıyla ister aileleriyle dünyayı turlama fırsatı sunuyor. Ayrıca oyunda bulunan 10 adet birbirinden farklı harita, yepyeni karakter kartları ve aksesuarlarla eğlence hiç bitmiyor. Bunlarla birlikte oyunun Türkiye’de 6 milyon kullanıcıya ulaşmasını sağlayan bir özelliği daha var.

Paramanya’nın sırrı Türkiye’ye özgü içerikler

Paramanya’nın bu kadar çok sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri, oyundaki karakterlerin ve mekanların yerelleştirilerek, oyuncuların Türkiye’ye özgü içeriklerle buluşturulması. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Nasreddin Hoca gibi Türk tarihinin önemli karakterleri ile oynayabilme şansı tanıyan Paramanya, Türkiye Haritası’yla da ülkemizde yer alan en önemli tarihi eserlere sahip olmanın keyfini sunuyor. Oyunda Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Arapça dil seçenekleri de bulunması, oyunun tüm Ortadoğu coğrafyasında popüler olmasını sağlıyor.