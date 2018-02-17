6 milyon Euro'luk huzur operasyonu
Başkan Cengiz, teknik direktör Terim’in, “Şampiyonluk yolunda huzur çok önemli. Oyuncuların paraları ödenmeli” sözü üzerine önceliği futbolcuların alacaklarına verdi.
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, 27 Ocak’ta 2-0 kazanılan Osmanlıspor maçı sonrası, transferle ilgili gelen bir soru üzerine, “Birkaç aydır maaşını almamış 23 kişi var takımda. Bu çocukların parası verilmeyecekse, transfer istemiyorum” diyerek, takımın huzurunun şampiyonluk çok önemli olduğunu ima etmişti. Başkan Mustafa Cengiz ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak da bu doğrultuda Terim’in bir dediğini iki etmiyor.
PARANIN TAMAMI FUTBOLCULARA
- ÖNCELİKLE futbolcuların alacaklarını ödemeye çalışan sarı kırmızılı yönetimden Florya’ya müjdeli bir haber daha geldi... Ara transfer döneminde 16 milyon Euro’ya İngiltere’nin Stoke City takımına satılan Badou Ndiaye’nin bonservis bedelinin 2. taksiti olan 6 milyon Euro’yu hafta içi tahsil edecek olan Galatasaray yönetimi, bu parayı olduğu gibi futbol takımına dağıtacak.
DAHA ÖNCE DE ÖDEME YAPILMIŞTI
- BAŞKANLIĞA geldikten sonra da futbolculara bir miktar ödeme yapan Mustafa Cengiz, böylelikle borcun önemli bir bölümünü kapatmış olacak.
Sarı kırmızılı kulübün mali durumunu düzeltmek için ekibiyle birlikte büyük çaba sarfeden başkan Cengiz, paralarını birkaç ay geriden alabilen basketbol ve voleybol şubelerindeki sporcu ve personele de ödeme yapmıştı.
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