6 maça özel prim! 5 milyon...

Aykut Kocaman oyuncularına 6'da 6 hedefi koyarken, yönetimden de tecrübeli hocaya destek geldi. Başkan ve yöneticiler, takımın hırsını artırmak ve hedefe ulaşmasını kolaylaştırmak için yeni bir prim sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu sezon sadece derbilere prim veren yönetimin, 6 maç için kararını değiştireceği ve derbi kadar olmasa da bu maçlara prim uygulayacağı kaydedildi. Rakam henüz netleşmedi ancak futbolcuların 6 maçlık seri halinde 5 milyon TL prime hak kazanacağı gelen bilgiler arasında.

KİMSENİN ALACAĞI KALMADI

Sarı-lacivertli yönetim ilk olarak futbolcuların maaş alacaklarını geçtiğimiz Pazartesi itibariyle herkesin hesabına yatırdı. Futbolcuların kulüpte hiç maaş alacağı kalmadı. Ödemelerin bundan sonra da düzenli olarak yapılacağı ve aksaklık yaşanmayacağı bildirildi. (Sabah)