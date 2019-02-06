6 maça birer yıl daha!
Valbuena ve Soldado'nun F.Bahçe'deki geleceği açısından kritik günler...
Fenerbahçeli Valbuena ve Soldado, sezonun geri kalan bölümünde 6’şar maçta forma giymeleri halinde, sözleşmeleri otomatik olarak 1’er yıl uzayacak.
FENERBAHÇE’de sözleşmeleri 30 Haziran’da bitecek Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado’nun takımdaki gelecekleri açısından kritik günler başladı. 2017 yılında sarı lacivertli kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzalayan iki futbolcunun bir yıl daha kalabilmeleri, sezonun geri kalanında gösterecekleri performansa bağlı. Yapılan anlaşmalara göre; bu sezon Valbuena 25, Soldado 20 resmi maçta forma giymeleri halinde mukaveleleri otomatikman 1’er yıl uzayacak. Sezonun geri kalan bölümünde Valbuena 19, Soldado 14 karşılaşmada oynarken, her iki oyuncu 6’şar maçta daha şans bulmaları halinde gelecek sezon kalmayı garantileyecek.
VALBUENA’DAN 31 GOLE KATKI
Valbuena, bugüne dek Fenerbahçe formasıyla çıktığı 59 maçta 10 gol, 21 asist üreterek toplam 31 gole direkt etki yaptı ve skora katkı yönünden takımın en başarılı ismi oldu. Soldado ise 48 karşılaşmada, 14 gol attı, 8 asist yaptı.
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