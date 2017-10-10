İspanyol spor gazetesi Marca'da yer alan habere göre, Kudüs'teki Teddy Stadı'nda oynanan ve İspanya'nın İsrail'i 1-0 yendiği karşılaşma sonrasında sahaya giren bir grup taraftar güvenlik güçleri tarafından durduruldu.
Haberde, güvenlik barikatını aşarak İspanyol futbolcu Isco'ya yönelen bir taraftarın sahaya inerken elindeki bıçağı düşürdüğü ve bu sırada güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı belirtildi.
İsrail emniyetinden yapılan açıklamada, maç sonrasında sahaya girenlerin kimliklerinin tespit edildiği ve 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İsrail Futbol Federasyonu ise, olay sırasında bıçaklı bir taraftarın Real Madridli Isco'ya saldırı teşebbüsünde bulunduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Elde ettiğimiz bilgilere göre, dünkü maçta tribünlerde elinde bıçak bulunan taraftar olduğuna ilişkin kanıta rastlanmadı." değerlendirmesinde bulundu.