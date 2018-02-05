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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
05.02.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

6 haftanın en kötüsü Bursaspor

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Süper Lig’de son 6 haftanın en kötü takımı Bursaspor oldu. Yeşil beyazlı ekip yalnızca 2 puan toplarken, en yüksek puanı ise Medipol Başakşehir hanesine yazdırdı. Puansal bazda en yüksek sıçrama ise Gençlerbirliği’nden geldi.

Süper Ligde Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu oyun ile camiasını tatmin eden Bursaspor, son dakikalarda yediği golle 1 puana razı olmuştu. Ligde son olarak 14üncü haftada deplasmanda Atiker Konyasporu 3-0 mağlup eden Bursaspor, daha sonra oynadığı maçlarda ise galibiyete hasret kaldı. Ligin son 6 haftası dikkate alındığında 18 takım içerisindeki en kötü takım olan yeşil beyazlı ekip, bu süreç içerisindeki puan tablosunun dibinde yer alıyor.

BURSASPOR SADECE 2 PUAN TOPLADI

Bu süreçte yalnızca evinde oynadığı maçlarda Gençlerbirliği ve Beşiktaştan birer puan alan Bursaspor; sırasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarından da mağlubiyetle ayrıldı. Yalnızca 2 puanı hanesine yazdırabilen yeşil beyazlı ekibin dışında Teleset Mobilya Akhisarspor da son 6 lig maçında 2 puan toplayabildi.

AKHİSARSPOR’DAN DAHA AZ ATTI

İki takımın bu süreçte gol averajları da 7 olarak dikkat çekerken, Manisa ekibinden 2 gol daha az atan yeşil beyazlı ekip, böylelikle söz konusu sürecin en kötü performans gösteren ekibi oldu. Süper Ligde bu hafta ise son haftaların en formsuz iki ekibi, Manisada kozlarını paylaşacak. Bursaspor, ilk yarıdaki maçta T.M. Akhisarsporu 3-0 ile geçerken, Manisada oynanan son maçı ise yeşil beyazlılar karşısında ev sahibi ekip, 5-1lik farklı bir skorla kazanmıştı.

EN FORMDA EKİP BAŞAKŞEHİR

Süper Ligin son 6 haftasında en formda ekip ise Medipol Başakşehir oldu. Şu an puan tablosunda da liderlik koltuğunda oturan turuncu lacivertliler, 13 puan topladı. M.Başakşehiri ise 12şer puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takip etti. Bu süreci yenilgisiz geçen ekipler ise Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği oldu. T.M. Akhisarspor ise galibiyet alamadı.

EN YÜKSEK SIÇRAMA GENÇLERBİRLİĞİ’NDEN

Ligde son 7 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği ise en yüksek sıçrayışı gerçekleştirdi. Ligin 14üncü haftası sonunda 11 puanla sondan ikinci sırada yer alan Ankara temsilcisi, puanını 21e çıkararak son 6 maçında 10 puan topladı. Küme düşme hattı ile arasındaki puan farkını da 3e çıkaran Gençlerbirliği, şu an ligde 13üncü sırada yer alıyor.






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