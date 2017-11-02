6 haftadır 600'ü göremiyor

SEZONA kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçeli Volkan Demirel, tam 6 maçtır yedek kulübesinde oturuyor. Kaleyi Kameni’ye kaptıran oyuncu için oynayamamak başka bir açıdan daha önem taşıyor. Çünkü tecrübeli futbolcu, 599 maçta kaldı ve 6 haftadır kariyerinin 600. maçını oynamak için bekliyor. Kayseri maçında hatalı goller yiyen Kameni’nin Aykut Kocaman tarafından kulübeye çekilmesi durumunda Volkan haftalardır beklediği 600. maça çıkma şansına Osmanlı deplasmanında kavuşmuş olacak.

REKORLARIN KALECİSİ

Karıyerindeki 599 maçın 570’ini Fenerbahçe’de oynayan Volkan, 29 kez de Kartalspor formasıyla sahaya çıktı. Kariyerinde Kadıköy’de hiç derbi mağlubiyeti yaşamayan Volkan ayrıca Fenerbahçe tarihinin resmi maçlarda en çok forma giyen oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor