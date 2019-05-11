6 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Göztepe, evinde Demir Grup Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.
Bornova Stadı'nda henüz 8. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle geriye düşen Göztepe, 2 dakika sonra Deniz Kadah'la beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in kendi kalesine attığı golle tekrar 2-1 öne geçen Demir Grup Sivasspor, ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.
İkinci devrede Cameron Jerome'la tekrar eşitliği sağlayan sarı-kırmızılı ekip karşısında Demir Grup Sivasspor 80. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 3-2 öne geçti. Göztepe bu golden 2 dakika sonra Ngando ile tekrar eşitliği yakaladı. Müsabaka 3-3 beraberlikle tamamlandı.
Göztepe 34 puana yükseldi
Bu sonuçla puanını 34'e yükselten Göztepe, düşme hattındaki takımlardan Bursaspor'un 1, maç eksiği bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 puan önünde yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, son 2 haftada Bursaspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
32. haftayı 38 puanla kapatan Demir Grup Sivasspor düşme hattındaki Bursaspor'un 5 puan önünde yer aldı. Sivas temsilcisi, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştıktan sonra Galatasaray'ı ağırlayacak.
Maçtan önemli anlar:
Karşılaşmanın 8. dakikasında konuk ekip 1-0 öne geçti. Savunma oyuncularından seken topla ceza alanı dışında buluşan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
10. dakkada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Castro'nun kafayla havalandırdığı topla arka tarafta buluşan Deniz Kadah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
22. dakikada sol kanattan Halil'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
33. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha öne geçti. Sol kanatta ceza alanı içinde Douglas'tan aldığı topu arka tarafa göndermek isteyen Emre Kılınç'ın aktardığı top Berkan'ın ters vuruşunda filelerle buluştu: 1-2
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Göztepe'de ısınma sırasında sakatlanan Serdar Gürler'in yerine Lamine Gassama müsabakaya ilk 11'de başladı.
46. dakikada Deniz Kadah yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Tolgahan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
52. dakikada Demir Grup Sivasspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Tayfur’un şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
53. dakikada Berkan’ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Jerome’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2
80. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Muhammet çok şık bir vuruşta Beto’yu mağlup etti. 2-3
82. dakikada Halil’in pasıyla ceza sahasına giren Jerome, penaltı noktasındaki Ngando’ya aktardı. Ngando’nun şutunda maça bir kez daha denge geldi. 3-3
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Göztepe, 3 kez yenik duruma düştüğü müsabakada Demir Grup Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı.
Deniz Kadah'ın 6. golü
Demir Grup Sivasspor karşısında takımının ilk golüne imza atan Deniz Kadah bu sezon 6. golüne ulaştı. Deniz Kadah Medipol Başakşehir ve Antalyaspor maçının ardından Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı. Göztepe'nin 2. golünü atan Cameron Jerome 5. golüne imza attı. Sonradan girdiği müsabakada Göztepenin skoru 3-3'e taşımasını sağlayan Axel Ngando bu sezon ligde ilk golünü kaydetti.
Demir Grup Sivasspor'un ilk golünü atan ve bu sezon 7. golüne ulaşan Emre Kılınç, ligde 7 maç sonra golle buluştu. Göztepe'de Ngando gibi oyuna sonradan dahil olup bir gol atan Muhammet Demir bu sezon 4. golünü kaydetti.
Wallace Reis cezalı
Göztepe'de gördüğü ikinci sarı kartın takımını 10 kişi bırakan Wallace Reis, gelecek haftaki kritik Bursaspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Andre Poko, Andre Castro, Cameron Jerome, Kadu ve Serdar Gürler daha önce kırmızı kart görmüştü.
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