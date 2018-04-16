6 gol var, kazanan yok! Başkent'te müthiş düello
Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Osmanlıspor deplasmanında 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor 2 kez 2 farklı skor elde etmesine rağmen avantajını koruyamadı. Musa Çağıran müthiş golüyle maça damga vurdu. Trabzonspor Filip Novak, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega'nın golleriyle skorlar buldu. Ev sahibi takım ise Musa Çağıran (2) ve Sokol Cikalleshi'nin golleriyle cevap verdi. Kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor 29, Trabzonspor ise 46 puanla haftayı kapadı. Osmanlıspor ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Trabzonspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.
Trabzonspor'da Juraj Kucka, Osmanlıspor ile oynanan mücadelede 74. dakikada oyundan çıktı. Başına aldığı darbe sonrasında kendini iyi hissetmeyen Slovak futbolcu, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Kuckabaşına buz koyulmuş bir şekilde sahayı yaya olarak terk etti. Ambulansa bindirilen başarılı orta saha hastaneye kaldırıldı.
Mücadelede bordo-mavililer 2-0 öne geçmelerine rağmen avantajlarını koruyamadı. Osmanlıspor 83. dakikada durumu 3-3'e getirdi. Dakikalar 86'yı gösterdiği anda Onur Kıvrak da sakatlandı. Deneyimli file bekçisi oyuncu değişikliği hakkı olduğu için oyundan çıkmadı. Zor şartlarda oynayan file bekçisi bu şekilde maçı tamamladı.
Ayrıntılar gelecek...
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki2
|Galatasaray
|29
|35
|60
|2Önceki3
|Beşiktaş
|29
|32
|59
|3Önceki1
|Başakşehir
|29
|20
|59
|4Önceki4
|Fenerbahçe
|29
|27
|57
|5Önceki5
|Trabzonspor
|29
|11
|46
|6Önceki6
|Kayserispor
|29
|-4
|44
|7Önceki8
|Göztepe
|29
|-5
|43
|8Önceki7
|Sivasspor
|29
|-7
|41
|9Önceki9
|Kasımpaşa
|29
|0
|40
|10Önceki10
|Yeni Malatyaspor
|29
|-4
|38
|11Önceki12
|Antalyaspor
|29
|-13
|35
|12Önceki11
|Akhisar Bld. Spor
|29
|-10
|34
|13Önceki13
|Bursaspor
|29
|-5
|33
|14Önceki14
|Alanyaspor
|29
|-5
|32
|15Önceki15
|Gençlerbirliği
|29
|-11
|30
|16Önceki16
|Konyaspor
|29
|-5
|29
|17Önceki17
|Osmanlıspor
|29
|-9
|29
|18Önceki18
|K. Karabükspor
|29
|-47
|12
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