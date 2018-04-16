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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSpor Haberleri6 gol var, kazanan yok! Başkent'te müthiş düello
GeriSpor 6 gol var, kazanan yok! Başkent'te müthiş düello
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Spor Arena
16.04.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

6 gol var, kazanan yok! Başkent'te müthiş düello

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6 gol var, kazanan yok! Başkent'te müthiş düello

Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Osmanlıspor deplasmanında 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor 2 kez 2 farklı skor elde etmesine rağmen avantajını koruyamadı. Musa Çağıran müthiş golüyle maça damga vurdu. Trabzonspor Filip Novak, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega'nın golleriyle skorlar buldu. Ev sahibi takım ise Musa Çağıran (2) ve Sokol Cikalleshi'nin golleriyle cevap verdi. Kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor 29, Trabzonspor ise 46 puanla haftayı kapadı. Osmanlıspor ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Trabzonspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor'da Juraj Kucka, Osmanlıspor ile oynanan mücadelede 74. dakikada oyundan çıktı. Başına aldığı darbe sonrasında kendini iyi hissetmeyen Slovak futbolcu, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kuckabaşına buz koyulmuş bir şekilde sahayı yaya olarak terk etti. Ambulansa bindirilen başarılı orta saha hastaneye kaldırıldı.

Mücadelede bordo-mavililer 2-0 öne geçmelerine rağmen avantajlarını koruyamadı. Osmanlıspor 83. dakikada durumu 3-3'e getirdi. Dakikalar 86'yı gösterdiği anda Onur Kıvrak da sakatlandı. Deneyimli file bekçisi oyuncu değişikliği hakkı olduğu için oyundan çıkmadı. Zor şartlarda oynayan file bekçisi bu şekilde maçı tamamladı.

Ayrıntılar gelecek...

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki2 Galatasaray293560
2Önceki3 Beşiktaş293259
3Önceki1 Başakşehir292059
4Önceki4 Fenerbahçe292757
5Önceki5 Trabzonspor291146
6Önceki6 Kayserispor29-444
7Önceki8 Göztepe29-543
8Önceki7 Sivasspor29-741
9Önceki9 Kasımpaşa29040
10Önceki10 Yeni Malatyaspor29-438
11Önceki12 Antalyaspor29-1335
12Önceki11 Akhisar Bld. Spor29-1034
13Önceki13 Bursaspor29-533
14Önceki14 Alanyaspor29-532
15Önceki15 Gençlerbirliği29-1130
16Önceki16 Konyaspor29-529
17Önceki17 Osmanlıspor29-929
18Önceki18 K. Karabükspor29-4712
Puan durumu

6 gol var, kazanan yok Başkentte müthiş düello

 

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