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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Haber: Ahmet Ercanlar
28.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

6 galibiyet Fenerbahçe'yi kurtarır mı?

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6 galibiyet Fenerbahçe'yi kurtarır mı?

Süper Lig’in ilk devresini 16 puanla 17. kapatan Fenerbahçe’ye en az 18 puan lazım. Ancak, 2003-04 sezonunda 40 puan toplayan Bursaspor yine de küme düşmüştü. Geçen sezonsa Konya, 36 puanla lige zar zor tutunabilmişti.

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı 16 puanla 17. basamakta tamamlayan Fenerbahçe’yi zorlu bir ikinci yarı bekliyor. Süper Lig’in 18 takımla oynandığı son 24 sezonda ilk yarıyı son üç sırada bitiren toplam 72 ekibin 46’sı, yani yüzde 64’ü küme düştü. Ayrıca, yine son 24 sezonda
ilk yarıyı 17. basamakta bitiren takımlardan sadece 6’sı ligde kalabildi. Son 10 yılda ise bu rakam sadece bir... Fenerbahçe’nin de öncelikle hedefi 2014-15’te ilk yarıyı 17. bitirip kümede kalan Sivas’ın başarısını tekrarlamak olacak. Geçen sezonsa F.Bahçe’nin şimdiki yerinde bulunan Gençlerbirliği düşmüştü.

Atiker Konyaspor 36’yla kurtardı

Peki Fenerbahçe’ye kümede kalması için kaç puan yeterli olacak? Son 24 sezonda sezonu küme düşme hattının bir üst basamağında olan takımlara bakıldığında, 34 puanla ligde kalan dört ekip görünüyor: Denizlispor (1995/96), Diyarbakırspor (2004/05), Sivasspor (2009/10), Kayserispor (2015/16). Buna göre, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de kalması için 18 puana daha, yani en az 6 galibiyete ihtiyacı var. Bununla beraber 20032004’te Bursaspor 40 puanla küme düştü. Geçen sezonsa 33 puanlı Osmanlıspor küme düşerken 36 puanlı Atiker Konyaspor Süper Lig’de kalmayı başarmıştı.

SAHADA KRİZDE DIŞARIDA ŞAMPİYON

Fenerbahçe için sportif anlamda çok kötü bir ilk yarı geride kalsa da saha dışı son derece olumlu bir tablo vardı. Ülker Stadı’nda 38 bin ortalamaya oynayan sarı lacivertli ekip bu alanda lig lideri... Sarı lacivertliler geçen sezona göre taraftar sayısını yüzde 20 artırmış durumda. Fenerium gelirleri geçen sezona göre yüzde 40 artarken, sadece forma satışı bile 185 bin civarında. Tüpraş, Aygaz, Avis, Beko, Opet, HDI Sigorta ve Damat&Tween gibi firmalarla sponsorluk anlaşması yaparak bu alanda da rakiplerini geride bırakan Fenerbahçe, sosyal medya etkileşiminde dünya lideri durumunda.

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