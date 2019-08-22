6 dakika için 7 milyon euro
Beşiktaş’ın büyük umutlarla transfer ettiği Aras Özbiliz’in sözleşmesi 2.5 milyon Euro karşılığında feshedildi.
31 Mayıs 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermeni futbolcu, Şubat 2016’da geldiği Beşiktaş’ta bugüne kadar Süper Lig’de sadece 6 dakika oynayıp, bonservis bedeli, bugüne kadar aldığı yıllık ücret ve sözleşme fesih bedeliyle birlikte yaklaşık 7 milyon Euro’ya mâl oldu!
Toplamda 1 lig, 4 kupa maçına çıkan 29 yaşındaki oyuncu, sadece 1 gol atabildi.
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