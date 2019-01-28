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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
28.01.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

6 binden fazla kişi katıldı, 500 binden fazla izleme aldı!

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6 binden fazla kişi katıldı, 500 binden fazla izleme aldı!

Multiplayer’ın gelenekselleşen Espor ve Oyun Festivali Chapter serisi, 7. ayağıyla 26 Ocak’ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde oyun hayranlarıyla buluştu.

6 binden fazla katılımcı, teknoloji, espor ve oyun dünyasının ünlü isimleriyle buluştu ve eğlenceli turnuvalara katıldı. Festivale WTCN, Jahrein, Kendine Müzisyen, PintiPanda gibi 50'den fazla ünlü yayıncı katılım gösterdi. Onlarla fotoğraf çektirmek isteyen oyun severler uzun kuyruklar oluşturdu.

45 bin TL ödül havuzlu Gillette Fortnite Turnuvası gibi büyük espor turnuvalarının finallerine ev sahipliği yaptı. Fortnite turnuvasının finalin de birinci Ferit wtcN Karakaya’nın takımı oldu.

Chapter VII etkinliğinde; katılımcılar sevdikleri ünlülerle buluşma, favori oyunlarının turnuvalarına katılma ve teknolojinin son örneklerini deneyimleme şansı buldu.

Etkinlik Gillette, Monster Energy, Casper Excalibur, Alienware, Playstation, Xbox, Adcolony, ve Virgin Radio Türkiye gibi firmaların işbirliğinde gerçekleşti.

“ESPOR VE OYUN SEKTÖRÜ TÜRKİYE’DE Kİ DEV POTANSİYALİNE ERİŞMEK ÜZERE HIZLA İLERLİYOR”

Multiplayer CEO’su Merthan Yalçın festivalin espor ve oyun dünyası açısından önemini şu şekilde açıklıyor;
“Globalde oyun dünyası 138 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Bunun 125 milyar doları dijital tarafı, 70 milyar doları mobil üzerine, Türkiye’deki dev potansiyeline erişmek üzere hızla büyümeye devam ediyor. Ancak espor ve dijital gaming tek bir oyun etrafında dönen bir evren değil, bu yüzden farklı oyunlar ve turnuvalar ile bu bağımsız festivalde çok renkliliği ve çok sesliği tüm espor ve oyun severlerle birlikte kutluyoruz. Chapter VII’ye gelen binlerce takipçimize teşekkür ederiz, Chapter VIII de görüşmek üzere” dedi.

Multiplayer, Chapter VII festivaline fiziki olarak katılamayanlar için çok kameralı ve rejili bir prodüksiyonla Twitch kanalında etkinlik boyunca canlı yayın yapıldı. Canlı yayın 500 binden fazla izlenme aldı.

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