6.5 milyon euro ödendi, 9 milyon TL sırada
Galatasaray yönetimi, kesenin ağzını iyice açtı.
Futbolcu taksitlerini yatıran G.Saray, hafta sonuna kadar 3 milyon liralık derbi primini ödeyecek, Rize ve Başakşehir galibiyetlerine de 3’er milyon TL verecek.
ŞAMPİYONLUK yolunda avantajı eline geçiren Galatasaray’da yönetim mutlu son için seferber oldu. Beşiktaş maçı öncesi futbolcuları motive etmek isteyen sarı kırmızılılarda, başkan Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın yoğun çabası sonrası, takımın maaş alacakları geçtiğimiz cuma günü hesaplara yatırıldı. Bu rakamın 6.5 milyon euroyu bulduğu ve futbolcuların derbi öncesi bu jestle büyük moral kazandığı öğrenildi.
AYNI TARiFEYE DEVAM
Öte yandan Beşiktaş derbisi için toplam 3 milyon TL prim vermeye karar veren yönetimin, bu parayı da Rizespor maçından önce ödemesi bekleniyor. Bu ‘dopingle’ yetinmeyen yönetim, Rize ve Başakşehir maçları için de aynı tarifeyi uygulamaya karar verdi. Buna göre, şampiyonluğu netleştirecek bu 2 maçın kazanılması halinde futbolculara maç başına 3’er milyon TL prim ödenecek. Böylece 3 maçın toplam primi 9 milyon TL olacak...
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