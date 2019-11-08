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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.11.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

6-0'lık deprem her şeyi alt üst etti!

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6-0'lık deprem her şeyi alt üst etti!

Galatasaray'da Real Madrid karşısında alınan tarihi yenilgi ocakta yapılması plananan operasyonu da tehlikeye attı.

Ali Naci KÜÇÜK - Real Madrid deplasmanında alınan 6-0’lık mağlubiyet, Galatasaray’ın bütün planlarını yerle bir etti. Teknik direktör Fatih Terim’in ocak ayında kadroda yapmayı planladığı revizyon zora girdi.

Galatasaray geçen sezonki şampiyonlukta büyük payları bulunan Christian Luyindama ve Marcao’yu, ocakta Garry Rodrigues’in 10 milyon Euro’ya, Ozan Kabak’ın da 11 milyon Euro’ya satılması sayesinde transfer etmişti. İki oyuncunun bu denli yüksek fiyatlara satılmasının en önemli sebebi ise UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlarda gösterdikleri başarılı performanstı.

Luyindama’ya 10 milyon Euro fiyat biçildi

Fatih Terim bu sezon da Luyindama, Marcao, Belhanda ve Feghouli’den ikisinin satılmasını sağlayıp, yerlerine yeni isimleri aldırmayı amaçlıyordu. Luyindama için 10-12 milyon Euro civarında bir rakam belirleyen sarı kırmızılılar, Belhanda ve Feghouli’den toplamda bir o kadar gelir bekliyordu. Ancak bu oyuncuların Şampiyonlar Ligi’ndeki hayal kırıklığı yaratan performansları, hem takıma olumsuz yansıdı hem de transfer olma şanslarını yok etti. Dört oyuncuyu da bugüne dek hiç kimsenin arayıp sormadığı ifade edildi.

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Galatasarayda büyük operasyon Kadro değişiyor...
Galatasaray'da büyük operasyon! Kadro değişiyor...

Takımın yaş ortalaması düşürülecek

6-0’lık Real Madrid yenilgisi Galatasaray’da bir süredir yaşanan sorunların daha yüksek sesle tartışılmasına da yol açtı. Takıma yönelik eleştirilerin başında, yaş ortalamasının yüksek olması geliyor. Galatasaray halen 28 yaş ortalamasıyla Avrupa’nın en yaşlı takımlarından biri. Fatih Terim de geçtiğimiz günlerde bu duruma dikkat çekerek, “Artık oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmalıyız” diyerek, transfer politikalarını değiştireceklerini ima etti.

Sarı kırmızılılarda ayrıca, bazı kiralık oyuncuların aidiyet duygusu da tartışılıyor.

Galatasaray'ın Real Madrid'e 1-0 yenildiği ilk maçı hatırlıyoruz...

6-0lık deprem her şeyi alt üst etti

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