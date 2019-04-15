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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.04.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tanıtım toplantısı yapıldı

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55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tanıtım toplantısı yapıldı

İstanbul'da yarın başlayacak 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) tanıtım toplantısı yapıldı.

WOW İstanbul Hotels&Convention Center'da gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yönetim kurulu üyeleri, TUR 2019 Yarış Direktörü Roland Hofer ve diğer davetliler katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Hamza Yerlikaya, TUR 2019'un kıtalar arası yapılan tek organizasyon olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sadece Türkiye'de 3 ilin içinde yapılan bir organizasyon değil. Anadolu'nun bütün şehirlerinde yapılabilecek potansiyele sahip. Artık kabuğuna sığmayan bir organizasyon. Başlangıcı sınır komşularımızdan yapılması kaydıyla turun çapını biraz daha genişletmek arzusundayız. Artık çapı genişletmenin zamanı geldi. TUR 2019'un sporumuza, barışa, kardeşliğe zeval getirmemesi, ülkemize büyük başarılar getirmesini temenni ediyorum. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahmut Kazan: "Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlanacak"

Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan, TUR 2019'un Türkiye'nin tanıtımına ve turizmine büyük katkı sağlayacağını aktardı.

Heyecanlı bir organizasyon olacağını ümit ettiğini belirten Kazan, şunları kaydetti:
"Bireylerin bisiklet kullanmaya teşvik edilmesi, bu organizasyonun önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanlığı olarak böyle bir organizasyonu desteklemekten memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. TUR 2019, ülkemizin doğal ve tarihi güzleliklerini milyonlarca kişiye ulaştıracaktır. Bu sayede Türkiye'nin tanıtımına ve turizmine büyük katkılar sağlanacaktır. Tüm sporculara ve görevli personele kazasız ve keyifli bir yarış diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Erol Küçükbakırcı: "Kıtalar arası spor organizasyonu yapan tek ülkeyiz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, TUR 2019'un bu sene farklı bir rota ve parkurda gerçekleştirileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Organizasyon bu sene farklı bir rota ve parkurda yapılacak. Bu parkurda en az 10 defa yarışanlardan biriyim. Göreve geldiğimizde, 'Ülkemizin coğrafyasında ayak basmadığımız yer kalmayacak.' dedik. 2017'de 41 ile gittik ve daha sonra da bunu sürdürdük. Dünyada kıtalar arası spor organizasyonu yapan tek ülkeyiz. Akdeniz'de ve Ege'de ciddi manada bisikleti tanıttık, dünyaya da bunu gösterdik. Bunu artırarak da devam ettireceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki gibi organizasyon yapılmıyor."

Yarış Direktörü Roland Hofer: "Burada olmaktan gurur duyuyorum"

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Yarış Direktörü Roland Hofer ise çok iyi bisikletçilerin yarışacağı organizasyonun başarılı geçeceğini düşündüğünü belirtti.

TUR 2019'un 3. kez Dünya Turu takviminde gerçekleştirileceğine dikkati çeken Hofer, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Bu sene 17 takım olacak. Türk Milli Takımı'nın bu turda olması önemli. Yeni bir rotamız var. Marmara Denizi'nin etrafını dolaşacağız. Bu sene önemli şeylerden biri de, takımlar için çok daha az transfer olacak. Sadece Edremit'ten Balıkesir'e transferimiz olacak. Aynı zamanda Ecaabat'tan Çanakkale'ye kısa bir transfer gerçekleşecek. Dağlık bölgede kral etabı olacak. Çok iyi bisikletçilerin yarışacağı organizasyonun başarılı geçeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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