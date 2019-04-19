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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 4. etabını Caleb Ewan kazandı

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55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 4. etabını Caleb Ewan kazandı

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) dördüncü etabını, Lotto Soudal (Belçika) takımının Avustralyalı bisikletçisi Caleb Ewan kazandı.

Balıkesir ile Bursa arasındaki 194,3 kilometrelik parkurda düzenlenen dördüncü etapta, 5 saat 21 dakika 38 saniyelik derecesiyle 24 yaşındaki Ewan birinciliği elde etti.

Etkili rüzgar karşısında son derece düşük bir tempoda koşulan dördüncü etapta Ewan'ın ardından Nippo-Vini Fantini-Faizane (İtalya) takımının İspanyol sporcusu Juan Jose Lobato ikinci, Bora-Hansgrohe ekibinin İrlandalı bisikletçisi Sam Bennett ise üçüncü sırada yer aldı.
Bu sonuçların ardından 16 saat 25 dakika 42 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini sürdüren Bennett, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek. İrlandalı sporcu, aynı zamanda en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu da korudu.

Sport Vlaanderen-Baloise (Belçika) takımının Belçikalı sporcusu Thimo Willems, en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu, Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı beyaz mayoyu giymeyi sürdürecek.

TUR 2019, yarın Bursa ile Kartepe arasındaki 164,1 kilometrelik beşinci etapla devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.

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