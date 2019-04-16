55. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu hangi kanalda saat kaçta? İstanbul'da kapalı yollar
Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu bu yıl 55'ncisi ile İstanbul'dan start aldı. 6 etapta tamamlanacak olan 55. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu, bazı saatlerde ekranlardan canlı izlenebilecek. Peki, bisiklet turu kapsamında hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte, trafiğe kapalı yollar ve turun hangi kanalda yayınlanacağına dair bazı bilgiler
55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için canlı yayın bilgileri ve kapalı yollar erişime açıldı. Birçok ülkeden onlarca sporcunun katılım göstereceği 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için bazı yollar kapalı olacak. Peki, kapalı yollar hangileri olacak? İşte, canlı yayın bilgileri ve kapalı yollar hakkında bazı bilgiler
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2019), bugün İstanbul'dan başladı.
Canlı yayın;
1. 2. 3. ve 4 etaplar için 13:00 - 15:00 (GMT+2)
5. etap için 15:00 - 17:00 (GMT+2)
6. etap için 15:00 - 16:30 (GMT+2)
saatlerinde TRT Spor HD ve Eurosport HD kanallarından canlı izlenebilecek.
Son yıllarda genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde düzenlenen tur, bu yıl doğduğu topraklara taşınacak.
1963 yılında Marmara Turu adıyla başlayan organizasyon, 2019'da ilk rotasını andıran "nostaljik" bir güzergahta koşulacak.
Turda 17 takımdan 119 sporcu mücadele edecek. Ekiplerin 6'sını Dünya Turu seviyesindeki takımlar oluşturacak. Türkiye ise yarışa milli takım adı altında katılacak.
Milli takımı Ahmet Örken, Onur Balkan, Feritcan Şamlı, Ahmet Akdilek, Muhammed Atalay, Mustafa Sayar ve Halil İbrahim Doğan temsil edecek.
Dünya Turu'nun takviminde üçüncü kez gerçekleştirlecek yarışın ilk gününde İstanbul-Tekirdağ etabı geçilecek.
Tekirdağ'dan başlayacak ikinci gün, Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat'ta 57. Alay Şehitliği'nin önünde tamamlanacak.
Dünyaca ünlü bisikletçiler, daha sonra Çanakkale-Edremit ve Balıkesir-Bursa etaplarında pedal çevirecek.
Turun beşinci gününde sporcuları, genel klasman liderliğinde belirleyici olacak zorlu Kartepe tırmanışı bekleyecek. Bisikletçiler, yaklaşık 1300 metre yükselikteki zirve finişiyle "Kraliçe etabını" bitirecek.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. ve son günü Sakarya ile İstanbul arasındaki parkurda koşulacak. Avrasya Tüneli'nden geçecek bisikletçiler, yarışı Sultanahmet Meydanı'nda noktalayacak.
185 ÜLKEDE YAYINLANACAK
Dünyanın en iyi bisikletçilerinin mücadele edeceği 6 günlük turda yaklaşık bin kilometre geçilecek.
185 ülkede yayınlanacak tur, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına yine büyük katkı sağlayacak.
Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, geçen yıl canlı yayınlarla yaklaşık 700 milyon konuta ulaşmıştı.
CAVENDİSH YENİDEN TÜRKİYE'DE
Dimension Data'nın Büyük Britanyalı dünyaca ünlü sprinteri Mark Cavendish, yeniden Türkiye'de yarışacak.
Cavendish, Cumhurbaşkanlığı Turu'nda 2014'te 4, 2015'te de 3 etap zaferi yaşamıştı.
Turda gözler ayrıca son iki yılda 7 etap kazanan Bora-Hansgrohe ekibinden İrlandalı sprinter Sam Bennett'te olacak.
- TUR 2019'un etapları
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri şöyle:
1. etap: İstanbul-Tekirdağ (156,7 kilometre)
2. etap: Tekirdağ-Eceabat (183,3 kilometre)
3. etap: Çanakkale-Edremit (122,6 kilometre)
4. etap: Balıkesir-Bursa (194,3 kilometre)
5. etap: Bursa-Kartepe (164,1 kilometre)
6. etap: Sakarya-İstanbul (172,4 kilometre)
TAKIMLAR
Dünya Turu takımları:
Astana (Kazakistan)
Bora Hansgrohe (Almanya)
Deceuninck Quick-Step (Belçika)
Dimension Data (Güney Afrika)
BAE Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)
Lotto Soudal (Belçika)
Profesyonel kıta takımları:
Burgos (İspanya)
Caja Rural (İspanya)
Delko Marsilya Provence KTM (Fransa)
Euskadi Murias (İspanya)
Manzana Postobon (Kolombiya)
Neri Sottoli Selle İtalya KTM (İtalya)
Nippo-Vini Fantini-Faizane (İtalya)
Rally UHC (ABD)
Sport Vlaanderen (Belçika)
W52 Porto (Portekiz)
Milli takım:
Türkiye
LİDERLERİN MAYOLARI
Turda lider bisikletçiler şu mayoları taşıyacak:
Turkuaz mayo: Genel klasman lideri
Kırmızı mayo: Tırmanış lideri
Yeşil mayo: Sprint lideri
Beyaz mayo: Türkiye güzellikleri lideri
TURUN TARİHÇESİ
İlk kez "Marmara Turu" adıyla 1963 yılında düzenlenen organizasyon, 1965'te uluslararası statü kazandı.
Organizasyon, 1966 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 2008'de 2.1 kategorisine, 2010'da da 2. HC seviyesine yükseltildi.
Tur, 2017'de bisikletin en üst düzey kategorisi olan "Dünya Turu" kapsamına alındı.
SON 10 YILIN KAZANANLARI
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son 10 yıldaki kazanları şöyle:
2009: Daryl Impey (Güney Afrika)
2010: Giovanni Visconti (İtalya)
2011: Alexander Efemkin (Rusya)
2012: Alexandr Dyachenko (Kazakistan)
2013: Natnael Berhane (Eritre)
2014: Adam Yates (Büyük Britanya)
2015: Kristijan Durasek (Hırvatistan)
2016: Jose Goncalves (Portekiz)
2017: Diego Ulissi (İtalya)
2018: Eduard Prades (İspanya)
HANGİ YOLLAR KAPALI?
Saat 06.00 İtibariyle Trafiğe Kapatılacak Yollar
Sultanahmet Meydan, Ayasofya Meydan ve At Meydanı
Dalbastı Sokak,
Torun Sokak,
Küçük Ayasofya Caddesi,
Aksakal Sokak,
Saat 10.00 İtibariyle Trafiğe Kapatılacak Yollar
Çatladıkapı sahil kuzey u dönüşlerinden sahil güneye dönüş,
Galata Köprüsü Çatladıkapı ışıklar arası yarış parkuruna göre kısa süreli kapama yapılacaktır
Sahil Kennedy Caddesi güney yoldan gelen akım, Çatladıkapı m-oil mevkiinden u dönüşü yaptırılacak u dönüşlerinden Sirkeci istikameti,
Avrasya tünelden gelen akım Yenikapı’dan Gazi Mustafa Kemal Paşa bulvarına yönlendirilecek,
Ragıp Gümüş Pala Caddesi Unkapanı köprü istikameti,
Mürsel Paşa Caddesi kadın eserleri müzesinden akım u çektirilip geri çevrilecek
Galata Köprüsü Eminönü istikameti
Atatürk Köprüsü Aksaray istikameti
Atatürk Bulvarı Aksaray istikameti
Gazi Mustafa Paşa Caddesi Aksaray istikameti,
Sahil Kennedy Caddesi kuzey istikameti (galata köprüsü ile eski havalimanı caddesi havuzlu kavşak arasında kalan cadde ve sokaklar)
Rauf Orbay Caddesi havuzlu kavşak istikameti
Atatürk Havalimanı Caddesi D-100 istikameti
Atatürk Havalimanı Caddesinden E5 kuzey yan yol bağlantı
Basın Ekspres yolundan D-100 kuzey yan yol ve transit yola katılım,
D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından D-100 Sefaköy istikametine verilmeyip Basın Ekspres ve Atatürk havalimanı istikametine verilecek
D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından haramidere asfaltı arası güzergâha bağlanan cadde ve sokaklar
Yukarıda belirtilen güzergâhlara bağlanan cadde ve sokaklar uygun noktalardan bisiklet turu tedbirleri bitinceye kadar kapatılacaktır.
Saat 11.00 İtibariyle Trafiğe Kapatılacak Yollar
D-100 Gürpınar Köprüsü Katılım
D-100 Tüyap Girişi
D-100 Tüyap Çıkışı
D-100 yan yol ayrımı (spotçular önü)
D-100 Tüyap yan yol katılım (spotçular önü)
S virajları u dönüşü ayrımı
Doğa koleji önü yan yol ayrımı
Doğa koleji önü yan yol katılım
S virajları u dönüşü katılım
D100 Büyükçekmece ayrımı (anıt yanı)
Büyükçekmece ayrım ve katılım (Akbank karşısı)
Atirus karşısı otobüs durakları içi
Atirus karşısı üstgeçit altı
Büyükçekmece kaymakamlık ayrımı
Büyükçekmece eczane durağı ayrımı ve katılımı
Büyükçekmece yan yol ayrımı
Karayolları önü katılım
D569 yol ayrımı (ak parti binası önü)
Ak parti binası önü katılım
Mimarsinan BP petrol giriş ve çıkışı
İETT Mimarsinan durağı yanı
Mimarsinan büyük dizayn çiçekçilik yanı (Shell karşısı)
İETT e-5 Mimarsinan durağı ayrım ve katılım
Mimarsinan total benzinlik önü girişi
Büyükçekmece devlet hastanesi yan yol girişi
Büyükçekmece devlet hastanesi yan yol çıkışı
Mimarsinan mezarlık karşısı (imam hatip yanı)
Gaşık lokantası yanı (Çetaş karşısı)
Nazar Mobilya Vestel yanı (peugeot karşısı)
Bir dünya fidancılık yanı (Final Anadolu lisesi karşısı)
Ay huzur evi yanı
Shell petrol giriş ve çıkışı
Aymerkez yanı Kubilay Caddesi girişi
Aymerkez girişi
Aymerkez Aydınlı çıkışı
Malatya pazarı ve sokak girişi
Malatya pazarı çıkışı
Oba ekspres avm (theorie mağazası girişi)
Opet (dalgıçlar petrol) giriş ve çıkışı
Mimaroba ayrımı
Batıköy İETT durağı giriş ve çıkışı
Kösedağ tel çit yanı katılım
Aytemiz (maç) petrol giriş ve çıkışı
Ova et lokantası yanı sokak giriş ve çıkışı
Stop çit yanı sokak girişi
Güzelce altgeçit ayrımı ve katılımı
İstan emlak yanı katılımı (bizim evler karşısı)
Güzelce sapağı İETT durağı yedi yaman otopark girişi
BMC plaza yanı yan yol
Güzelce jandarma karakol ayrımı
Güzelce jandarma karakol yan yol katılımı
İETT Güzelşehir durağı fatih sitesi
Güzelşehir sitesi ana girişi
Güzelşehir sitesi d100 katılımı
Nilüfer-2 sokak girişi
Lalapaşa Caddesi girişi
Yanar şömine önü şafak sokak d100 katılımı
Enkel asma iskele 543 sokak girişi
Yenimahalle İETT durağı mülk sokak girişi
Yenimahalle İETT durağı kader-2 sokak girişi
Kumburgaz yalı caddesi girişi (gemiciler market karşısı)
Kumburgaz yan yol girişi
Kumburgaz s-oil petrol giriş ve çıkışı
Kumburgaz köprübaşı yan yol girişi
Kumburgaz köprü bitimi d100 katılımı
Kumburgaz yan yol ve Burgaz Caddesi D-100 katılımı
Zafer emlak yanı Silivri Caddesi ve 27.sokak katılımı
Elazığlı çiğ köfteci yanı şahlan sokak girişi
Kar sokağı (Akkaya emlak yanı girişi)
Asya dürüm yanı Süleyman Şah Caddesi girişi
Kumburgaz gökkuşağı market önü yan yol katılımı
Kamiloba opet yanı şark sokağı girişi
Kamiloba opet (sürpa yapı) petrol giriş ve çıkışı
Ertürkler demir doğu tarafı ara sokak
Ertürkler demir ile Haliloğluları arası ara sokak
Kumburgaz polis merkezi istikbal caddesi giriş
Eyüpsultanlı çiçekçilik yanı emek sokak
Maltis et lokantası yanı Büyüksinan Caddesi girişi
Kumburgaz BP petrol girişi ve Bahçıvanlı Sokağı girişi (Princess hotel karşısı)
BP ve arya düğün salonu çıkışı
Kamiloba ışıklı kavşak ve durak içi
Mavili balıkçı restoranı yanı azimkent sokağı girişi
Gözde kuruyemiş yanı yaprak 1 (taka) sokağı girişi
Hisar havuz yanı meriç1 (sumak) sokağı girişi
Metsan yapı market yanı yağız sokak girişi
Mar alimünyum yanı ara sokak
Ar-ge home yanı ara sokak
Petrol ofisi (atak akaryakıt) giriş ve çıkışı
Petrol ofisi yanı yan yol katılımı
Kamiloba İETT durağı ulu önder caddesi katılımı
Özkersan ahşap fabrikası önü Üstündağ yalı karşısı ara sokak
Nazo ana yanı meyveciler sokağı ve yan yol katılımı
Saray emlak sadabat sokak girişi
Aslanlar grup yanı istasyon caddesi (eski hotel yanı)
Celaliye Temizel Sokak girişi
Celaliye d-100-04/038 bulunan ara sokak
Celaliye kardelen peyzaj yanı (özge sokak)
İmkar mutfak yanı toprak ara yol (Celaliye ışıklı kavşağa 50 metre kala)
Celaliye trafik ışıkları (kavşak)
Oğuzhan mermer yanı uygar sokak girişi
Alp yapı market yanı ismet paşa caddesi girişi
Celaliye üç pınar sokağı girişi
Çakır sitesi yanı ara sokak (suthem makineye 50 metre kala)
Celaliye Nilay Sokağı girişi
Celaliye Murat Bey Caddesi girişi (d-100 -04/037)
Celaliye çevrim sokak girişi
Celaliye sahip caddesi girişi
Celaliye apaydınlar caddesi girişi
Celaliye köfteci Osman ağa yanı eczacılar caddesi girişi
Celaliye Basın Kent 3 sitesi yanı ara sokak
Celaliye mc gayrimenkul yanı dönence sokak girişi
Kudanlı et lokantası girişi
Alim Auto ve yan yol girişi
Selimpaşa gökkuşağı market ve yan yol girişi
Selimpaşa gökkuşağı market ve yan yol çıkışı
Selimpaşa energy petrol girişi
Selimpaşa energy petrol çıkışı
Selimpaşa marmara tel-çit yanı 2053 sokak girişi
Selimpaşa jandarma karakolu yanı 2092 sokak girişi
Selimpaşa Güzel kent sitesi yanı 2090 sokak girişi
Selimpaşa trafik ışıkları (kavşak)
Selimpaşa a-101 yan yol çıkışı
Selimpaşa onur market yan yol çıkışı
Selimpaşa 2041 sokak çıkışı
Selimpaşa 2042 sokak çıkışı
6 Selimpaşa Shell (trend) petrol giriş ve çıkışı
Selimpaşa çakallı menemencisi çıkışı
Selimpaşa bim yanı 200. Cadde çıkışı
Selimpaşa üst geçit altı ara sokak
Selimpaşa meydan
Selimpaşa lastikçi yanı ara sokak
Selimpaşa kıraathane yanı 2004 sokak girişi
Selimpaşa otoyol ayrımı
Selimpaşa köprü üstü kavşağı
Selimpaşa d-100 otoyol kesişimi (gişe çıkış trafiği)
Selimpaşa 605.cadde İETT durağı yanı
Selimpaşa üst geçit yanı toprak ara yol
Bahçem et lokantası giriş ve çıkışı
Selimpaşa çağlar şömine yanı yan yol ayrımı
Selimpaşa yalçın sitesi İETT durağı yanı katılım
Selimpaşa naturel fabrikası yan-yol çıkışı
Selimpaşa ontex fabrikası ayrımı
Sim-brode önü yan yol katılımı
D-100-04/030-100 metre saray deniz malzemesi önü yan-yol katılımı
Petrol ofisi (beren petrol turizm a.ş) giriş ve çıkışı
Fulya caddesi (Kavaklı muayene istasyonu girişi)
Candan anaokulu yanı
Odak okulları (Faruk Güllüoğlu) giriş ve çıkışı
Garden et lokantası giriş ve çıkışı
Kavaklı Ortaköy ayrım ve katılımı
Silivri opet Kartalkaya petrol girişi ve çıkış
Muratçeşme İETT durağı yanı İrem Sokak
Ay-1 gross market yanı (hicret emlak) toprak yol
Gazi caddesi BP petrol yanı
Silivri BP mesut petrol giriş ve çıkış
Emka enerji yanı ara yol
Silivri çekoil giriş ve çıkışı (iki çıkış mevcut)
Remax maya gayrimenkul (iş yeri içinden geçiş var)
Silivri şehir merkezi ayrımı
Silivri otogar karşısı yan yol katılım
Silivri yan yol ayrımı
Silivri trafik ışıkları (kavşak)
Silivri derya sokağı ayrımı
Silivri jotum boya önü yan yol
Silivri küçük sokağı girişi
Silivri sümbül sokağı girişi
Silivri şirin sokağı girişi
Silivri Kamuran Sokağı girişi
Silivri karanfil sokağı girişi
Silivri otoyol bağlantı ayrımı
Silivri otoyolu bağlantı katılımı
Silivri gökkuşağı market önü yan yol ayrımı
Silivri yan yol bağlantı ege seramik önü
Silivri Shell petrol giriş ve çıkışı
Silivri bitiş levhası yanı sesan fabrikası girişi
D100 sinekli ayrımı
Sinekli köprüsü İstanbul istikameti dönüş ayrımı
Sinekli yolu katılım
Silivri sanayi girişi – 1
Silivri sanayi girişi – 2
Silivri avm girişi
Silivri avm çıkışı (teleset girişi)
Star life villaları girişi
Altınorak sitesi alt geçit ayrımı
Altınorak sitesi alt geçit katılımı
Altınorak Bosna çiftlik girişi (unsur çıkmazı)
Cezaevi trafik ışıkları (kavşak)
Yargıç çıkmazı (çiftlik yolu)
Mavi yelken (ak un) alt geçit ayrımı
Mavi yelken (ak un) alt geçit katılımı
BP (Silivri turizm petrol a.ş.) Giriş ve çıkış
Sarten fabrikası girişi
Marmara makine girişi
4 otoyol bağlantı (kınalı kantar karşısı) kesişimi
Petrol ofisi (kemer akaryakıt) giriş ve çıkış
Kınalı millet caddesi girişi
D-100 çorlu ayrımı
Masal köy karşısı çorlu katılım
Kınalı yan yol ayrımı
Gümüşyaka trafik ışıklarına 50 metre kala yan yol ayrımı
Gümüşyaka trafik ışıkları (kavşak)
Gümüşyaka yan yol ayrımı üst geçit altı
Tekirdağ il sınırı alt geçit yan yol ayrımı
Alternatif Güzergâhlar
O-3 hal yolu
D-100 kuzey güney yol haliç Basın Ekspres güzergâhı arası
D-100 güney yol
D-100 kuzey yan yol Sefaköy haramidere kavşak arası
Sahil Kennedy güney yol
Tem kuzey güney yol
Adnan Menderes Caddesi
Turgut Özal Caddesi
Avrasya tünel
Fevzipaşa Caddesi
Kadir Has Caddesi
Gazi Mustafa paşa caddesi taksim istikameti
Atatürk Bulvarı taksim istikameti
Tersane Caddesi
Haliç köprü
Abay Caddesi
10. Yıl Caddesi
Yedikule Caddesi
Atatürk havalimanı caddesi sahil istikameti
Küçüklanga caddesi
Ekrem kurt bulvarı
Strasburg caddesi
Adnan kahveci bulvarı
Basınköy Florya Caddesi
Eski Havalimanı Caddesi
Yeşilköy Caddesi
Haramidere Gülpınar köprülü kavşaklar arası yan yol
Gürpınar kavşağı Büyükçekmece arası yan yollar
Büyükçekmece Tekirdağ arası yan yollar ile
4 otoyolu ve tüm ilçe içi yollar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle