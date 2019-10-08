54 haftadır galibiyet yüzü görmediler! Karabükspor'da Demirci dönemi de bitti...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri54 haftadır galibiyet yüzü görmediler! Karabükspor'da Demirci dönemi de bitti...
GeriFutbol 54 haftadır galibiyet yüzü görmediler! Karabükspor'da Demirci dönemi de bitti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
08.10.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

54 haftadır galibiyet yüzü görmediler! Karabükspor'da Demirci dönemi de bitti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
54 haftadır galibiyet yüzü görmediler! Karabükspor'da Demirci dönemi de bitti...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Teknik Direktör İsmail Demirci ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, beklenen performansı gösteremeyen Teknik Direktör İsmail Demirci ve ekibi ile yollarını ayırdı.

Hem ekonomik hem de sportif açıdan zor günler geçiren Karabükspor, Demirci ile sözleşmesini karşılıklı feshederek, yeni teknik adam arayışlarına başladı.

54 haftadır galibiyet yüzü göremedi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan ve çıktığı Süper Lig’de bir zamanlar rakiplerinin korkulu rüyası olan Kardemir Karabükspor, 54 haftadır galibiyet yüzü göremedi.

En son galibiyetini Süper Lig’de mücadele ettiği 2017-2018 sezonunun 20. haftasında Alanyaspor karşısında alan Kardemir Karabükspor geçen sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig’de oynadığı 34 haftada galibiyet alamadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta kötü gidişattan kurtulmak isteyen ve takımın başına İsmail Demirci’yi getiren Kardemir Karabükspor 6 haftadır aldığı mağlubiyetlerle günden güne erimeye devam ediyor.

Haftalardır 3 puan hasreti yaşayan ve sürekli teknik adam değişikliğine giden kırmızı-mavili takımın aldığı kötü sonuçlar Demirci ile de yolların ayrılmasına neden oldu.

Türkiye-Arnavutluk maçı Rumen Hateganın
"Türkiye-Arnavutluk" maçı Rumen Hategan'ın!

54 haftadır galibiyet yüzü görmediler Karabüksporda Demirci dönemi de bitti...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (08.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Turgay Büyükkarcı: "Savaşan bir basketbol takımı oluşturduk"
Ahmet Dursun'un mutlu günü
Messi milli takımda neden yok?
54 haftadır galibiyet yüzü görmediler! Karabükspor'da Demirci dönemi de bitti...