54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sona erdi!
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi! 6 Ekim'de Konya'da başlayan ve ikinci kez kez Dünya Turu kategorisinde koşulacak turda 20 takımdan 140 sporcu mücadele etti.
TUR 2018, 6. ve son etap olan Bursa - İstanbul etabıyla sona erdi. 6. ve son etabı Sam Bennet kazandı.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2018'de genel klasmanı Astana'dan Alexey Lutsenko'nun lider tamamladığı ve şampiyonluğa ulaştığı kaydedildi.
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