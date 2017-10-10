53'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tanıtımı yapıldı

Şelale Meydanı'ndaki tanıtım etkinliğinde tura katılan yarışçılar takımlar halinde meydanda kurulan sahneye davet edildi. Dünya turu takımlarından Astana Pro Takımı (Kazakistan), BAE Takımı Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri), Bora- Hansgrohe (Almanya), Trek- Segafredo (ABD) ile profesyonel kıta takımları Androni Sidermec Bottecchia (İtalya), Bardiani CSF (İtalya), Caja Rural- Seguros RGA (İspanya), CCC Sprandi Polkowice (Polonya), Gazprom- Rusvelo (Rusya), Soul Brasil (Brezilya), WB Veranclassic Aquality Protect (Belçika), Wilier Triestina- Selle (İtalya) takımları katılımcılara tanıtıldı.
Tanıtımın ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın da aralarında bulunduğunu organizasyon ekibi sahnede sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Tanıtım gecesinin ardından Gece Yolcuları konser verdi.