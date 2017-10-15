TUR 2017'nin Sultanahmet Meydanı'nda tamamlanan 6. ve son etabının ardından düzenlenen törende, derece elde eden sporcu ve takımlar ödüllerini aldı.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, dereceye girenlere kupa ve madalyalarını verdi.