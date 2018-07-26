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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol 52. TSYD Ankara Şubesi Dörtlü Futbol turnuvasının kuraları çekildi
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Futbol
AA
26.07.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

52. TSYD Ankara Şubesi Dörtlü Futbol turnuvasının kuraları çekildi

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52. TSYD Ankara Şubesi Dörtlü Futbol turnuvasının kuraları çekildi

TSYD Ankara Şubesi Lokali'nde düzenlenen kura çekimi sonrasında turnuvanın ilk gününde Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor, Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Osmanlı Stadı'nda oynanması planlanan turnuvada ilk maç 3 Ağustos Cuma günü saat 18.00, ikinci karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak. İlk günün galipleri finalde karşılaşırken, mağluplar ise üçüncülük maçında mücadele edecek. Müsabakaların berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidilmeden doğrudan penaltı atışlarına geçilecek. Turnuvanın biletleri ise 20 liradan satışa sunulacak. 

Kura çekimine TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil ve yönetim kurulu üyeleri, MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Keskin, Alanyaspor Kulübü Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu katıldı. 

Kura çekiminde konuşan başkan Alper Bakırcıgil, turnuva için Ankara 19 Mayıs Stadı'nın devreden çıktığını belirterek, "Turnuvayı 3-4 Ağustos'ta Yenikent Stadı'nda yapacağız. Ankara'da akşam maç oynanacak, doğal çime sahip stat yok. Yenikent tek alternatif. Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü ve Spor Toto 1. Lig'deki Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin gelecek sezon maçlarını bu statta oynayacak olması nedeniyle hibrit çim uygulamasına geçilmesi gündemde. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hibrit çim çalışması olursa ne yazık ki bu turnuvayı yapamayacağız." ifadelerini kullandı. 

Alanyaspor Kulübü Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Ankara'daki stat sorununu bildiklerini belirterek, "Ancak şimdi içine girince sıkıntının ne kadar büyük olduğunu gördük. Turnuvanın oynanması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bizler sezon öncesinde tüm kamp çalışmalarını ve rezervasyonlarımızı bu turnuvaya göre ayarladık." açıklamasını yaptı. 

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Keskin de Ankara'daki turnuvanın Türkiye'nin en eski ve en iddialı turnuvalarından birisi olduğunu belirterek, "Hibrit çimin yapılması ve kullanılması nereden baksanız 19-20 günü bulur. Ligde milli takımın maçları nedeniyle aralar olacak bu uygulama o zaman yapılabilir." diye konuştu. 

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz da kupayı en çok kazanan takımlardan birisi olduklarını belirterek, "Ankara 19 Mayıs Stadı'nın kapanışı bu turnuvayla olsa sanırım daha güzel bir durum olurdu. Biz çaylarımızı misafirlerimizle Ankara'da içmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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