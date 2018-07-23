500'den fazla sporcu bu festivalde yarıştı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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23.07.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

500'den fazla sporcu bu festivalde yarıştı!

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500'den fazla sporcu bu festivalde yarıştı!

Spor, çamur ve eğlencenin birleştiği koşu festivali Reebok Mudrace, 22 Temmuz Pazar günü, Yeşilvadi Şile’de sporseverlerle buluştu. Gün boyunca yetişkin ve çocuk sporcular, çamur ve zorlu engellerle donatılmış iki farklı parkurda yarıştı.

Fitness tutkunları, doğayla iç içe keyifli bir patikada kendilerine meydan okudu. Yarışmacılar finish çizgisine çamur içinde büyük bir mücadelenin ardından ulaştı. 5K boyunca 20’den fazla engeli aşarak yarışan koşuculardan Mustafa Araç ve Seda Kurtuldu birinci olurken, 7-9 yaş kategorisinde Kuzey Başol ve Yasemin Çatmaz birinci oldu; Efe İşler ve Duru Ak ise 10- 12 yaş kategorisindeki kazananlar oldu.

Yarışların yanı sıra festivalde, training alanında yoga, pilates, zumba gibi aktiviteler, müzik performansları, söyleşiler ve çeşitli workshoplar gerçekleştirildi. Çocuklar için birbirinden farklı arazi ve hava koşullarında yaptıkları oyun ve atölyelerle dikkat çeken “Sınır Tanımayan Çocuklar”, Mudrace’in ruhuna uygun aktivitelerle yer aldı. Mudrace yarışlarının 7.si, “Be More Human” mottosuyla insanı fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak geliştirmeye teşvik eden öncü spor markası Reebok ana sponsorluğunda organize edildi. Etkinliğin ikincisi ise Eylül ayında Kilyos’ta gerçekleştirilecek.

Rakamlarla Reebok Mudrace!

- Çamur yapmak için 150 ton su, 1 ton buz, 4 ton demir ve 3 ton ahşap malzeme kullanıldı.
- 80 m3 hafriyat yapıldı.
- 9’u çamurlu olmak üzere toplam 21 engel yer aldı.
- Gün sonunda toplam 2.270 km mesafe koşuldu ve 287.000 kalori yakıldı.
- Temizlenme duşlarında 65 ton su tüketildi.
- Yarışma boyunca ısınma ve ceza olarak 11.000’den fazla burpee yapıldı.
- Kurulumda 215 kişi çalıştı. Organizasyon günü ise 110 görevli yaklaşık 1.650.000 adım attı.

 

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