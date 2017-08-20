500 MİLYONU GETİR ASENSIO'YU GÖTÜR

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen ve son dönemlerde attığı şık gollerle adından sıkça söz ettiren Marco Asensio'nun serbest kalma bedelinin 500 milyon euro olduğu belirtildi.
Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca'da yer alan habere göre eflatun-beyazlı yöneticiler, performans grafiği günden güne yükselen Asensio'ya sözleşmesini 2023'e kadar uzatmayı teklif edecek. Bu sözleşmede yıldız oyuncunun serbest kalma bedeli ise 500 milyon euro olarak yer alacak.
21 yaşındaki İspanyol oyuncu 2015 yılında Real Mallorca'dan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol devine transfer olmuştu.
Asensio Real Madrid'de forma giydiği 41 maçta 12 gole imzasını attı.