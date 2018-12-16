500 milyon TL'lik kampanya! Ali Koç...
Ali Koç dev projenin hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçeli iş adamlarından kulübe destek olmaları istenecek.
Sarı lacivertli renklere gönül veren işadamlarının listesini hazırlatan Koç, bu kişileri ziyaret ettirip kulüp için para toplanmasını sağlayacak. Ayrıca, kampanyaya katılmak isteyen taraftarlar için de bankalarda hesap açılacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Haziran’da göreve geldikten sonra sarı lacivertli kulübün hesaplarını sıkı bir denetimden geçirmiş ve 24 Temmuz’da FB TV’deki Camiaya Sesleniş programında yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün borcu 621 milyon Euro. Yaptığımız mali operasyonlar kulübü ancak mart-nisan ayına kadar götürebiliyor. Sonrası karanlık” diyerek, ekonomik açıdan zor durumda olduklarını ifade etmişti. Başkan Koç daha sonra kulübün ekonomik yönden toparlanması için Koç Holding bünyesindeki bazı firmaları devreye sokup, sponsorluk anlaşmaları yoluyla F.Bahçe’ye destek olmalarını sağlamıştı. Ali Koç şimdi çok önemli bir projeye daha imza atmak için gün sayıyor.
BANKA HESAP NUMARALARI AÇIKLANACAK
Eylül ayındaki Camiaya Sesleniş programında sarı lacivertli taraftarlardan para toplamaya yönelik bir çalışma yapılacağını duyuran Koç, bu konuda tüm hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe taraftarı olan işadamlarının listesini hazırlatan Ali Koç, kampanyaya start verildiği andan itibaren söz konusu işadamlarını ziyaret ettirerek kulübe mali destek isteyecek. Kampanyaya katılmak isteyen diğer taraftarlar için de banka hesap numaraları ilan edilecek ve buralara para yatırmalarına imkan sağlanacak.
FENERBAHÇE'YE ÜYELİK KOLAYLAŞACAK
Kulübe mali kaynak yaratmak için büyük çaba sarfeden Fenerbahçe yönetiminin bir başka projesi de kulüp üyeliği ile ilgili... Sarı lacivertliler, kongre üyeliğini kolaylaştırarak üye sayısını artırıp ciddi miktarda gelir elde etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’ye halen yılda bin civarında yeni üye alınıyor. Kulüp tüzüğünde değişiklik yapılarak, üyelik kıstasları değiştirilecek. Fenerbahçe’ye yeni üye olanlar, 10 bin TL giriş ücreti ödüyor.
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