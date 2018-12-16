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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Haber: Ahmet ERCANLAR - Foto: İHA
16.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

500 milyon TL'lik kampanya! Ali Koç...

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500 milyon TL'lik kampanya! Ali Koç...

Ali Koç dev projenin hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçeli iş adamlarından kulübe destek olmaları istenecek.

Sarı lacivertli renklere gönül veren işadamlarının listesini hazırlatan Koç, bu kişileri ziyaret ettirip kulüp için para toplanmasını sağlayacak. Ayrıca, kampanyaya katılmak isteyen taraftarlar için de bankalarda hesap açılacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Haziran’da göreve geldikten sonra sarı lacivertli kulübün hesaplarını sıkı bir denetimden geçirmiş ve 24 Temmuz’da FB TV’deki Camiaya Sesleniş programında yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün borcu 621 milyon Euro. Yaptığımız mali operasyonlar kulübü ancak mart-nisan ayına kadar götürebiliyor. Sonrası karanlık” diyerek, ekonomik açıdan zor durumda olduklarını ifade etmişti. Başkan Koç daha sonra kulübün ekonomik yönden toparlanması için Koç Holding bünyesindeki bazı firmaları devreye sokup, sponsorluk anlaşmaları yoluyla F.Bahçe’ye destek olmalarını sağlamıştı. Ali Koç şimdi çok önemli bir projeye daha imza atmak için gün sayıyor.

BANKA HESAP NUMARALARI AÇIKLANACAK

Eylül ayındaki Camiaya Sesleniş programında sarı lacivertli taraftarlardan para toplamaya yönelik bir çalışma yapılacağını duyuran Koç, bu konuda tüm hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe taraftarı olan işadamlarının listesini hazırlatan Ali Koç, kampanyaya start verildiği andan itibaren söz konusu işadamlarını ziyaret ettirerek kulübe mali destek isteyecek. Kampanyaya katılmak isteyen diğer taraftarlar için de banka hesap numaraları ilan edilecek ve buralara para yatırmalarına imkan sağlanacak.

FENERBAHÇE'YE ÜYELİK KOLAYLAŞACAK

Kulübe mali kaynak yaratmak için büyük çaba sarfeden Fenerbahçe yönetiminin bir başka projesi de kulüp üyeliği ile ilgili... Sarı lacivertliler, kongre üyeliğini kolaylaştırarak üye sayısını artırıp ciddi miktarda gelir elde etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’ye halen yılda bin civarında yeni üye alınıyor. Kulüp tüzüğünde değişiklik yapılarak, üyelik kıstasları değiştirilecek. Fenerbahçe’ye yeni üye olanlar, 10 bin TL giriş ücreti ödüyor.

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