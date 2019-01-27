500 bin Euro'yu al ve git
Kara Kartal, tecrübeli futbolcusu Ricardo Quaresma ile yolları ayıracak...
Malmö ile İstanbul’da oynanan maç sonrası yaşanan süreç, vedayı getirdi. Beşiktaş, Quaresma’ya, “1 milyon Euro’luk alacağının 500 binini alıp gidebilirsin” dedi
HER şey 13 Aralık 2018’de başladı... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki maçta Vodafone Park’ta Malmö’ye 1-0 yenilirken, Quaresma 65. dakikada kırmızı kart görüp atıldı. O maçta bazı ipler kopmuştu ama sorunlar, Erzurum BB maçı öncesi iyiden iyiye alevlendi. Portekizli futbolcu, ailevi sorunlarını sebep göstererek takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Teknik direktör Şenol Güneş, Q7’nin gidişine özellikle Malmö mücadelesinden itibaren sıcak bakmaya başlamıştı. Yönetim de aynı fikri paylaşıyordu.
Yerine transfer yapılmayacak!
Ricardo Quaresma ayrılma isteğini yöneticilere bildirirken, ilk görüşme beklendiği gibi geçmedi. Çünkü 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli, 1 milyon Euro alacağının yanı sıra bonservisini de direkt almak istiyordu. İkinci görüşme dün gerçekleştirildi. Beşiktaş yönetimi, Quaresma’ya, “1 milyon Euro’luk alacağının 500 bin Euro’sunu veririz. Sen de kalan 500 binini bırakıp gidebilirsin” önerisinde bulundu. Durumu önümüzdeki günlerde tam anlamıyla netleşecek olan 35 yaşındaki oyuncunun yüksek ihtimalle ayrılacağı ifade edildi. Beşiktaş, Quaresma gidince yeni transfer yapmayacak.
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