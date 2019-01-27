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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
27.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

500 bin Euro'yu al ve git

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500 bin Euro'yu al ve git

Kara Kartal, tecrübeli futbolcusu Ricardo Quaresma ile yolları ayıracak...

Malmö ile İstanbul’da oynanan maç sonrası yaşanan süreç, vedayı getirdi. Beşiktaş, Quaresma’ya, “1 milyon Euro’luk alacağının 500 binini alıp gidebilirsin” dedi

HER şey 13 Aralık 2018’de başladı... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki maçta Vodafone Park’ta Malmö’ye 1-0 yenilirken, Quaresma 65. dakikada kırmızı kart görüp atıldı. O maçta bazı ipler kopmuştu ama sorunlar, Erzurum BB maçı öncesi iyiden iyiye alevlendi. Portekizli futbolcu, ailevi sorunlarını sebep göstererek takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Teknik direktör Şenol Güneş, Q7’nin gidişine özellikle Malmö mücadelesinden itibaren sıcak bakmaya başlamıştı. Yönetim de aynı fikri paylaşıyordu.

Yerine transfer yapılmayacak!

Ricardo Quaresma ayrılma isteğini yöneticilere bildirirken, ilk görüşme beklendiği gibi geçmedi. Çünkü 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli, 1 milyon Euro alacağının yanı sıra bonservisini de direkt almak istiyordu. İkinci görüşme dün gerçekleştirildi. Beşiktaş yönetimi, Quaresma’ya, “1 milyon Euro’luk alacağının 500 bin Euro’sunu veririz. Sen de kalan 500 binini bırakıp gidebilirsin” önerisinde bulundu. Durumu önümüzdeki günlerde tam anlamıyla netleşecek olan 35 yaşındaki oyuncunun yüksek ihtimalle ayrılacağı ifade edildi. Beşiktaş, Quaresma gidince yeni transfer yapmayacak.

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