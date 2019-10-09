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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

500 bin dolarlık 'Divan' derbisi! Ali Koç, Fatih Terim...

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500 bin dolarlık 'Divan' derbisi! Ali Koç, Fatih Terim...

Ali Koç ile Fatih Terim arasındaki gerilim, Koçlara ait Divan Restaurant’la sözleşmenin feshi için düğmeye basılmasına neden oldu!

Bu gelişme ile birlikte 500 bin dolarlık bir fesih faturası da ortaya çıktı. Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadyumu’nda yıllardır hizmet aldığı Divan Restaurant’ın sözleşmesini feshetmek için düğmeye bastı! Yaklaşık 3 haftadır, çeşitli restaurantlar, catering firmaları ile görüşen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sahibi olduğu Divan Restaurant ile yollarını resmen ayırıyor.

Localardan boykot!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim için kullandığı “Sicili bozuk” ifadesi ipleri koparan nokta oldu. Terim, Türk Telekom Stadyumu’nda ailesi, çocukları ve yakınları için kendisine ait olan locada uzun süredir Ali Koç’un sahibi olduğu Divan Restaurant’tan hizmet almazken, başka loca sahipleri de bu tavra destek oldu. Galatasaray Kulübü de Brugge maçı sonrası Divan ile yolları ayırmak adına harekete geçti. Kulübün statta çalışacak başka bir restoran için firmalarla temasları sürdürdüğü ifade edildi.

Divan firmasının Türk Telekom Stadyumu’ndan ayrılığı sonrasında taraftarlar ve loca sahiplerinin mağdur olmaması adına kulübün hummalı bir çalışma yaptığı öğrenildi. Kulüp avukatlarının feshi için görüşmeleri sürdürdüğü sözleşmeye göre, Galatasaray, Ali Koç’un sahibi olduğu firmaya tazminat bedeli ödeyecek! 4 yıl önce Divan Restaurant ile imzalanan sözleşmede belirlenen tazminat bedelinin 500 bin dolar olduğu ortaya çıktı. Kulislerde Terim’in yönetime, “Gerekirse tazminatı ben öderim” dediği konuşulurken, yönetim, uygun şartlarda bir sözleşme feshi ile ödemeyi yapmayı hedefliyor.

Terim, Galatasaray'a böyle geri döndü;

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