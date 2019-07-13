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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.07.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

50 bin TL yıllık ücreti kabul etmedi! Karşıyaka'da kriz...

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50 bin TL yıllık ücreti kabul etmedi! Karşıyaka'da kriz...

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta iç transferi yeni sözleşme önerilmeyen Onur ve Bartu dışında firesiz tamamlayan transfer yasaklısı Karşıyaka, Doğukan İnci krizi yaşıyor.

Yeşil-kırmızılılarda yönetim, altyapıdan çıkıp geçen sezon asgari ücret alan Erdoğan, Özgür, Görkem, Burak, Namık Barış, İlyas, Cihan, Mahir ve Efe’nin ücretlerini de 40 ila 60 bin TL seviyesine çıkarırken Doğukan, kendisine teklif edilen 50 bin TL yıllık ücreti kabul etmedi.

Geçen sezon attığı 6 golle 12 kez ağları sarsan Hakan Kuş’tan sonra Özgür’le birlikte takımın en skorer ikinci ismi olan 20 yaşındaki forvet, 50 bin TL yıllık ücreti az bularak Başkan Turgay Büyükkarcı’dan zam istedi. İlk görüşmede anlaşma sağlanamayan genç yıldız adayı takımla antrenmanları sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılarda 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan, U19 Milli Takım’da da forma giyen Doğukan’ın adı geçen sezon başında Fenerbahçe dahil birçok kulüple anıldı.

MAAŞLAR İLK KEZ AKSADI

Diğer taraftan, Karşıyaka’da futbolun patronu Başkan Vekili Gökhan Şensan ve beraberinde ana yönetiminden 7 üyenin geçen ay futbol şubesine destek alamadıkları için istifa etmesiyle çok zayıflayan yönetim, 1.5 yıldır ilk kez personelin maaşlarını aksattı. Tesis ve kulüp çalışanlarının toplam 40 bin TL civarında tutan maaşları henüz yatırılamadı. Takımın mali yükü tek başına omuzlarında kalan Başkan Turgay Büyükkarcı, 16 Temmuz Salı gününe hem meraklı bekleyiş içindeki kulüp personeli hem de futbolculara ödeme sözü verdi. Karşıyaka, sezon öncesi tesislerdeki kampını sürdürüyor.

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50 bin TL yıllık ücreti kabul etmedi Karşıyakada kriz...

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