5 yıl sonra aynı tablo! İki yıldız...
Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisine ilginç bir olay damgasını vurdu.
Pazar akşamı ligde kapışan ve bu kez kupa mücadelesinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Vodafone Park Stadı'nda karşılaştı.
Maçın ilk yarısında ilk iki golü İspanyol isimler attı. Beşiktaş adına Negredo, Fenerbahçe adına Soldado fileleri havalandırdı.
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İki oyuncu en son 2012-13 sezonunda 1 Haziran 2013 tarihinde aynı maçta gol atmıştı.
Sözü geçen sezon Negredo Sevilla forması giyerken Soldado Valencia takımında oynuyordu.
Sevilla'nın 4-3 kazandığı maçta Negredo 4 gol atarken Soldado 2 gol kaydetmişti. İki oyuncu aynı zamanda İspanyol Milli Takımı'nda birlikte oynamıştı. (Ajansspor)
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