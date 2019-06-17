5 yeni transfer şart
Avcı; stoper, santrfor, kanat, sol ve sağ bek istiyor.
BEŞİKTAŞ teknik heyeti, yeni sezon için en az beş pozisyon için transfer istediğini yönetime iletti.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın siyah beyazlı yönetime sunduğu raporda kadroda alternatifler oluşturmak için savunma hattına sağ bek, sol bek, stoper istediği ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın bir kanat ve bir de santrfor transferi istediği belirtildi.
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