5 yaşındaki fenomen Arat Hosseini Galatasaray forması giydi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri5 yaşındaki fenomen Arat Hosseini Galatasaray forması giydi
GeriFutbol 5 yaşındaki fenomen Arat Hosseini Galatasaray forması giydi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
23.09.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

5 yaşındaki fenomen Arat Hosseini Galatasaray forması giydi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sosyal medya hesabında paylaştığı videolarla fenomen olan 5 yaşındaki İranlı Arat Hosseini, çalışmalarına ara vermiyor.

5 yaşındaki 'Ronaldo kaslı' Arat, tatil için geldiği Türkiye'de antrenmanlarına devam ediyor. Paris Saint Germain'in (PSG) Bursa'da bulunan alt yaş akademisine katılan Arat Hosseini, İstanbul'da ise Galatasaray Futbol Okulu ile birlikte antrenmana çıktı. Küçük fenomen, Ayazağa Galatasaray Futbol Okulu ile birlikte yaptığı antrenmanda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunup, hünerlerini gösterdi. Babası Mohammad Hosseini ise büyük bir heyecan ve hırsla oğlunu izleyerek saha kenarından direktifler yağdırdı.

Tartışılan Diagne için flaş açıklama
Tartışılan Diagne için flaş açıklama!

BABA HOSSEİNİ: ARAT'TAKİ YETENEĞİ 1 YAŞINDAYKEN FARK ETTİM. ONU KÖY ÜRÜNLERİ VE DOĞAL BESİNLERLE BESLİYORUZ

Arat'ın beslenmesine çok dikkat ettiklerini ifade eden babası Mohammad Hosseini, "Arat, 2-3 aylıktı. Ben onu futbol için yetiştirdim. Antrenman yaparak buralara geldi. Futbola başlayalı 9 ay oldu. Eskiden jimnastik, fitness ve akrobasi yapıyordu. Başlangıçta futbol ile pek alakası yoktu ama son 9 aydır futbol ile ilgileniyor. Tüm sporların arasında sadece futbolu seçti. Önümüzdeki yıllar neler gösterecek, bu, Arat'a bağlı. Arat'ın beslendiği ürünlerin hepsi tamamen doğal. Onun beslenmesi için köyden yumurta ve süt alıyoruz. Beslenmesine dikkat ediyoruz" diye konuştu.

5 yaşındaki fenomen Arat Hosseini Galatasaray forması giydi

"BAŞLARDA SOSYAL MEDYADA TEPKİ ALMIŞTI"

Yaklaşık 1.5 yıl önce bir sosyal medya hesabı açtıklarını ve daha sonra Arat'ın adıyla değiştirdiklerini belirten Mohammad Hosseini, "Bu benim kendi fikrimdi. 1.5 sene önce ona bir hesap açtım. İlk olarak kendi hesabımdı daha sonra Arat'ın adıyla değiştirdim. Akrobatik hareketler yaparken, jimnastik yaparken ben onu videoya çekmiştim ve bu videolar çok beğeni almıştı. Şimdi de buradayız. Öncelikle benim için bazı yorumlar çok kötüydü. Bazı kişiler küçük düşürmeye çalışıyordu. Artık bu tip yorumlar benim için çok önemli değil" ifadelerini kullandı.

Son olarak Türkiye'ye tatil için geldiklerini söyleyen Mohammad Hosseini, "Biz zaten Türkiye'ye tatil için gelmiştik. Arat'a idman yapması için bir halı saha bulmak istedik. Birkaç gün sonra döneceğiz" dedi.

5 yaşındaki fenomen Arat Hosseini Galatasaray forması giydi

ARAT HOSSEİNİ: İRAN VE TÜRKİYE FUTBOLU HİÇ FARKLI DEĞİL

Türkiye'ye geldiği zaman babasından bir saha bulmasını istediğini ifade eden 5 yaşındaki fenomen Arati ise "İran ve Türkiye futbolu hiç farklı değil. Ben İran'da daha rahattım. Orada sürekli gittiğim bir halı saha vardı. Buraya babamla geldik. Buraya geldiğimizde babama 'Bir halı saha bulalım, futbol oynamak istiyorum' dedim. Yurt dışında futbol oynamak daha iyi" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK FUTBOLCUYU SEVİYORUM"

Salah, Messi, Ronaldo gibi dünya futbolundaki birçok futbolcuyu sevdiğini belirten Arat Hosseini, "Birçok futbolcuyu seviyorum. Ronaldo, Messi, Salah gibi futbolcuları seviyorum. Ancak bu isimler benim idollerim değil" dedi.

"YAŞITLARIMA EMİR VERMEK İSTEMİYORUM"

Yaşıtı olan çocuklara şöyle ya da böyle yapın demediğini ifade eden Arat, "Yaşıtlarıma şöyle ya da böyle yapın diyerek emir vermek istemiyorum. Mesela, benim İran'da bir arkadaşım vardı, bir hareketi yapamıyordu, ona sadece evde antrenman yapmasını söyledim. Eğer birisi bir konuda sıkıntı yaşıyorsa ve bana söylerse yardımcı oluyorum" diye konuştu.

5 yaşındaki fenomen Arat Hosseini Galatasaray forması giydi

5 yaşındaki fenomen Arat Hosseini Galatasaray forması giydi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Guilherme Yeni Malatyaspor'u sırtlıyor
Tartışılan Diagne için flaş açıklama!
5 yaşındaki fenomen Arat Hosseini Galatasaray forması giydi
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?