5 yaşındaki fenomen Arat Hosseini Galatasaray forması giydi

5 yaşındaki 'Ronaldo kaslı' Arat, tatil için geldiği Türkiye'de antrenmanlarına devam ediyor. Paris Saint Germain'in (PSG) Bursa'da bulunan alt yaş akademisine katılan Arat Hosseini, İstanbul'da ise Galatasaray Futbol Okulu ile birlikte antrenmana çıktı. Küçük fenomen, Ayazağa Galatasaray Futbol Okulu ile birlikte yaptığı antrenmanda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunup, hünerlerini gösterdi. Babası Mohammad Hosseini ise büyük bir heyecan ve hırsla oğlunu izleyerek saha kenarından direktifler yağdırdı.

BABA HOSSEİNİ: ARAT'TAKİ YETENEĞİ 1 YAŞINDAYKEN FARK ETTİM. ONU KÖY ÜRÜNLERİ VE DOĞAL BESİNLERLE BESLİYORUZ

Arat'ın beslenmesine çok dikkat ettiklerini ifade eden babası Mohammad Hosseini, "Arat, 2-3 aylıktı. Ben onu futbol için yetiştirdim. Antrenman yaparak buralara geldi. Futbola başlayalı 9 ay oldu. Eskiden jimnastik, fitness ve akrobasi yapıyordu. Başlangıçta futbol ile pek alakası yoktu ama son 9 aydır futbol ile ilgileniyor. Tüm sporların arasında sadece futbolu seçti. Önümüzdeki yıllar neler gösterecek, bu, Arat'a bağlı. Arat'ın beslendiği ürünlerin hepsi tamamen doğal. Onun beslenmesi için köyden yumurta ve süt alıyoruz. Beslenmesine dikkat ediyoruz" diye konuştu.

"BAŞLARDA SOSYAL MEDYADA TEPKİ ALMIŞTI"

Yaklaşık 1.5 yıl önce bir sosyal medya hesabı açtıklarını ve daha sonra Arat'ın adıyla değiştirdiklerini belirten Mohammad Hosseini, "Bu benim kendi fikrimdi. 1.5 sene önce ona bir hesap açtım. İlk olarak kendi hesabımdı daha sonra Arat'ın adıyla değiştirdim. Akrobatik hareketler yaparken, jimnastik yaparken ben onu videoya çekmiştim ve bu videolar çok beğeni almıştı. Şimdi de buradayız. Öncelikle benim için bazı yorumlar çok kötüydü. Bazı kişiler küçük düşürmeye çalışıyordu. Artık bu tip yorumlar benim için çok önemli değil" ifadelerini kullandı.

Son olarak Türkiye'ye tatil için geldiklerini söyleyen Mohammad Hosseini, "Biz zaten Türkiye'ye tatil için gelmiştik. Arat'a idman yapması için bir halı saha bulmak istedik. Birkaç gün sonra döneceğiz" dedi.

ARAT HOSSEİNİ: İRAN VE TÜRKİYE FUTBOLU HİÇ FARKLI DEĞİL

Türkiye'ye geldiği zaman babasından bir saha bulmasını istediğini ifade eden 5 yaşındaki fenomen Arati ise "İran ve Türkiye futbolu hiç farklı değil. Ben İran'da daha rahattım. Orada sürekli gittiğim bir halı saha vardı. Buraya babamla geldik. Buraya geldiğimizde babama 'Bir halı saha bulalım, futbol oynamak istiyorum' dedim. Yurt dışında futbol oynamak daha iyi" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK FUTBOLCUYU SEVİYORUM"

Salah, Messi, Ronaldo gibi dünya futbolundaki birçok futbolcuyu sevdiğini belirten Arat Hosseini, "Birçok futbolcuyu seviyorum. Ronaldo, Messi, Salah gibi futbolcuları seviyorum. Ancak bu isimler benim idollerim değil" dedi.

"YAŞITLARIMA EMİR VERMEK İSTEMİYORUM"

Yaşıtı olan çocuklara şöyle ya da böyle yapın demediğini ifade eden Arat, "Yaşıtlarıma şöyle ya da böyle yapın diyerek emir vermek istemiyorum. Mesela, benim İran'da bir arkadaşım vardı, bir hareketi yapamıyordu, ona sadece evde antrenman yapmasını söyledim. Eğer birisi bir konuda sıkıntı yaşıyorsa ve bana söylerse yardımcı oluyorum" diye konuştu.