5 maç olaylar yüzünden iptal edildi!
Dünkü 'Monaco-Nice' maçından sonra bugünden 3, yarından da 1 maç olmak üzere toplam 5 Fransa Ligue 1 maçı ertelendi.
Akaryakıt vergisi zammını protesto eden 'Sarı Yelekliler' nedeniyle, Monaco ile Nice arasında dün oynanması gereken Cote d'Azur derbisinden sonra bugünden 3, yarından da 1 maç olmak üzere toplam 5 Fransa Ligue 1 maçının ileri bir tarihte oynanmasına karar verildi.
Fransa Lig Birliği ve Fransa Hükümeti'nin ortaklaşa olarak bu kararı verdikleri açıklandı.
'Monaco-Nice' dışında ertelenen diğer maçlar şunlar...
- Paris St-Germain vs Montpellier
- Angers vs Bordeaux
- Toulouse vs Lyon
- Saint-Etienne vs Marseille
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