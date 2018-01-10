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5 Haziran'da rakip Rusya

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile bir hazırlık maçı yapacak. Rusya'da 5 Haziran 2018 Salı günü yapılacak karşılaşmanın yeri ve saati daha sonra açıklanacak.

DHA
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Türkiye ile Rusya, SSCB dönemi dahil A Milli Takımlar düzeyine bugüne kadar toplam 18 kez karşı karşıya geldi.
Ay-Yıldızlılar 3 galibiyet alırken, rakip takım 14 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir maç ise berabere bitti. Türkiye'nin 8 golüne Rusya, 32 golle karşılık verdi.

İki takım, son kez 31 Ağustos 2016 tarihinde özel maçta Antalya'da karşılaşmış ve 0-0 berabere kalmıştı.
Milli Takımımız, 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ve 28 Mayıs 2018'de İran ile Türkiye'de birer hazırlık maçı daha yapacak.

RUSYA Milli maç

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