5. gününde her yönüyle Cocu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
01.07.2018 - 23:23, Son Güncelleme:

5. gününde her yönüyle Cocu

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5. gününde her yönüyle Cocu

F.Bahçe’de Cocu 5. gününü doldururken, sabah 09.00, akşam 09.00 mesaisi ile şimdiden herkesin takdirini kazanmış durumda. Hollandalı çalıştırıcı hakkında ilk izlenimler olumlu olurken antrenmanlar basına kapalı olduğu için biz de onu Samandıra personeline sorduk... Bakın Cocu’yu nasıl anlattılar...

‘BEN BiLiRiM’ YOK
Herkesin fikrini duymak, deneyimlerinden yararlanmak istiyor. Futbolcular ve personel ile yapılan toplantılarda “Bu nasıl olsun” diye kendisine sorulduğunda, “Siz çok daha uzun zamandır buradasınız, siz ne diyorsunuz?” diye soruyor ve herkese değerli olduğunu hissettiriyor.

ÇÖZÜM ODAKLI
Hızlı paslaşan ve oyunun yönünü hızlı değiştiren bir takım istiyor... Bir antrenmanda gençlerden tek kontrol ve hızlı pas istedi. 3-4 tekrar sonunda biri yapamayınca oyuncuya, “Sen iki kontrolle yap. Nasıl başarılı olacaksan o şekilde devam et” dedi. Yani oyunculara ve olaylara çözüm odaklı yaklaşıyor.

HAREKETLi OYUN
Hareketli oyun ve pozisyon alma üzerinde çok duruyor... Her antrenman ders gibi geçiyor. Bir futbolcu top kendisine gelmeden önce ne yapmalı, geldiği anda ne yapmalı, top ayağından çıktığı andan itibaren ne yapmalı, konularını tekrarlarla anlatıyor. Tüm oyunculara aksiyon sonrasını düşündürtmeye çalışıyor.

Kısa sürede bütün futbolcular kafalarını kaldırıp oynamaya başladı. Pası veren hızla boş alana hareketlenmeye başlıyor... Şu anda bireysel aksiyonlarda oyuncuları belli bir aşamaya getirdikten sonra bunu takım hüviyetine çevirmeye çalışacak.

HERKESLE DiYALOGDA
Aşçı ile malzemeci ile sohbet ediyor. Örneğin, geçtiğimiz gün malzemeci Dursun’a “Daha az mola ile tişörtleri değiştirmek için ne yapmalıyız” diye sordu. Dursun’un 20 yıldır Samandıra’da olduğunu duyunca, “Çözümü sen bul” dedi. İnsanların iyi bildikleri işleri kendi tarzları ile yapmalarına izin verdiğini gösterdi.

SAKiN AMA OTORiTER
Beraber hareket edip birbirimize yardımcı olmalıyız” diyor. İletişime açık bir yapısı var. Pozitif ve sempatik. Sakin, dingin, yaptığı işe hakim... Geldiği andan itibaren hep sükûnetle karışık otoritesini göstermeyi bildi.

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