5. gününde her yönüyle Cocu
F.Bahçe’de Cocu 5. gününü doldururken, sabah 09.00, akşam 09.00 mesaisi ile şimdiden herkesin takdirini kazanmış durumda. Hollandalı çalıştırıcı hakkında ilk izlenimler olumlu olurken antrenmanlar basına kapalı olduğu için biz de onu Samandıra personeline sorduk... Bakın Cocu’yu nasıl anlattılar...
‘BEN BiLiRiM’ YOK
Herkesin fikrini duymak, deneyimlerinden yararlanmak istiyor. Futbolcular ve personel ile yapılan toplantılarda “Bu nasıl olsun” diye kendisine sorulduğunda, “Siz çok daha uzun zamandır buradasınız, siz ne diyorsunuz?” diye soruyor ve herkese değerli olduğunu hissettiriyor.
ÇÖZÜM ODAKLI
Hızlı paslaşan ve oyunun yönünü hızlı değiştiren bir takım istiyor... Bir antrenmanda gençlerden tek kontrol ve hızlı pas istedi. 3-4 tekrar sonunda biri yapamayınca oyuncuya, “Sen iki kontrolle yap. Nasıl başarılı olacaksan o şekilde devam et” dedi. Yani oyunculara ve olaylara çözüm odaklı yaklaşıyor.
HAREKETLi OYUN
Hareketli oyun ve pozisyon alma üzerinde çok duruyor... Her antrenman ders gibi geçiyor. Bir futbolcu top kendisine gelmeden önce ne yapmalı, geldiği anda ne yapmalı, top ayağından çıktığı andan itibaren ne yapmalı, konularını tekrarlarla anlatıyor. Tüm oyunculara aksiyon sonrasını düşündürtmeye çalışıyor.
Kısa sürede bütün futbolcular kafalarını kaldırıp oynamaya başladı. Pası veren hızla boş alana hareketlenmeye başlıyor... Şu anda bireysel aksiyonlarda oyuncuları belli bir aşamaya getirdikten sonra bunu takım hüviyetine çevirmeye çalışacak.
HERKESLE DiYALOGDA
Aşçı ile malzemeci ile sohbet ediyor. Örneğin, geçtiğimiz gün malzemeci Dursun’a “Daha az mola ile tişörtleri değiştirmek için ne yapmalıyız” diye sordu. Dursun’un 20 yıldır Samandıra’da olduğunu duyunca, “Çözümü sen bul” dedi. İnsanların iyi bildikleri işleri kendi tarzları ile yapmalarına izin verdiğini gösterdi.
SAKiN AMA OTORiTER
Beraber hareket edip birbirimize yardımcı olmalıyız” diyor. İletişime açık bir yapısı var. Pozitif ve sempatik. Sakin, dingin, yaptığı işe hakim... Geldiği andan itibaren hep sükûnetle karışık otoritesini göstermeyi bildi.
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