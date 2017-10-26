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5 futbolcu içinde sadece o başardı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ta yeni transferler hayal kırıklığı yarattı. Sezon başı siyah-beyazlılara katılan 5 futbolcudan sadece Pepe performansı ile beklentilere cevap verdi.

Hürriyet Haber
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Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona da şampiyonluk parolası ile başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak mücadeleyi de göz önünde bulunduran yönetim kurulu, yaz aylarında yoğun bir transfer dönemi geçirdi.

Pepe, Gary Medel, Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar takıma katılırken, Süper Lig’de geride kalan 9 haftada transferlerden istenilen verim alınamadı. Bu 5 isimden sadece Pepe performansı ile beğeni toplarken, Beşiktaş'ın oynadığı 13 resmi maça da ilk 11'de başladı. (Fotomaç)

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