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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
23.09.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

5 bin kişi bu festivalde coştu

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5 bin kişi bu festivalde coştu

5000’den fazla kişinin katıldığı Türkiye’nin espor, oyun ve gençlik festivali Chapter 8, Twitch kanalında da canlı yayınlandı ve 500 bin den fazla izlenme aldı.

Multiplayer’ın düzenlediği geleneksel hale gelen gençlik festivalinde katılımcılar, oyun dünyasının fenomenleri ile tanışma, ilk FIFA 20 oyun turnuvasına katılma, teknolojinin son örneklerini deneyimleme, 8 bit pazarı konsepti ile bulunması zor olan gaming ve geek kültürü ürünlerine ulaşma, ünlü çizerlerin ve içerik üreticilerin katılacağı panellerde hayranı oldukları isimlere soru sorma imkanını yakaladı.

Monster Enerji İçeceği ana sponsorluğunda tüm gün süren Chapter 8’de, ana sahne de internet ünlüleri ile sıradışı formatlar, ilginç oyunlar, Türkiye espor şampiyona finalleri de gerçekleşti

Katılımcıları, Jahrein, WTCN, Kendine Müzisyen, Pinti Panda gibi 100’den fazla ünlü yayıncı ile Ortaköy Feriye de Chapter 8 de buluşturan aktivitelerden bazıları şöyle idi;

Chapter 8 Ana Sahnede ;

-FIFA 20 çıkmadan bir hafta önce katılımcılarla buluştu . PS4 hediye edilen FIFA 20 Eşli Katılımcı Turnuvası Finalleri yapıldı
-Influencerlar'ın kendi digital modellemeleri ile yer aldıkları güreş oyunu WWE 2K19 Influencer Rumble düzenlendi
-Conqueror's Blade Oyunu Influencer Gösteri Maçı yapıldı
-Geliri Tema Vakfına bağışlanan Chapter 8 Bit Müzayedesi yapıldı

-Just Dance dünya şampiyonu Umutcan Tütüncü ve ekibi dansları ile yer aldı
-Duracell ile atık pil geri dönüşüm yarışması sonuçlandı (atık pillerden dev bir Multiplayer logosu yapıldı)

Tüm Feriye Bahçesine Yayılan;
-20’den fazla dükkan yer aldı, katılımcılar çizgi roman, figür/geek kültürü objeleri, eski gaming aksesuarları gibi ürünlere doydu
-60+ top class gaming influencerının yer aldığı VIP alanı büyük ilgi gördü
-En popüler oyunların katılımcı turnuvaları yapıldı
-NBA 2K20 katılımcı turnuvası (Playstation 4 hediyeli)

-Playstation VR alanları
-Ünlüler, Influencer ile gençler fotoğraf alanlarında saatlerce kuyruk bekleyip foto çektirdi.

-Türkiye Magic TG Şampiyonası yapıldı
-FRP.net masaüstü FRP alanları kutu oyunu severler ile doldu taştı.

-NeoTroy Games ile masaüstü oyunlar deneyim alanı büyük ilgi gördü

-Samsung SSD standında ki yarışmalarda onlarca hediye dağıtıldı

Chapter 8 Mini Sahne;

Ünlü çizer, yazar ve koleksiyonerler ile Geek Kültürü Seminerleri (Galip Dursun, Devrim Kunter, Güven Erkin Erkal gibi isimler yer aldı.)

Wtech Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney ve üyelerinden Microsoft’dan Çiğdem Kayalı gençlerle bir söyleşi yaparak “Teknolojide Kadın Derneği olarak; teknolojinin her alanını olduğu gibi, ülkemizde gün geçtikçe büyüyen e spor sektörünü de yakından takip ediyoruz.Sadece çocuk ya da gençlerin değil; yetişkinlerin de ilgi gösterdiği oyun sektöründe, daha fazla kadın oyuncu ve oyun üreticisi olmasını önemsiyoruz. İnanıyorum ki, çok doğru bir sinerji yakalayan Wtech ve Multiplayer iş birliği, oyun sektöründe daha fazla kadın olmasına katkı sağlayacaktır” mesajı verdi.

“Multiplayer şirketimizin 10.yaşını da kutladığımız Chapter 8 ‘de espor ve oyun kültürünün global seviyeye biraz daha yaklaştığını görüyoruz “

Multiplayer kurucu ortağı Merthan Yalçın Chapter’ın espor, oyun dünyası ve yeni nesil açısından önemini şu şekilde açıkladı;

“Globalde sinema sektörünün iki katı büyüklüğündeki oyun dünyası, Türkiye’deki dev potansiyeline erişmek üzere hızla büyümeye devam ediyor. Bu sene Multiplayer şirketimizin 10.yaşını da kutladığımız Chapter 8 ‘de espor ve oyun kültürünün global seviyeye biraz daha yaklaştığını görüyoruz Evinde oturup dijital dünya içerisine kapanan genç nüfusu yine dijital ortamlarda edindikleri arkadaş toplulukları ile birlikte evlerinden çıkartıp, Chapter 8’de de takip ettikleri fenomenler ile bir araya getirdik. Yeni çıkan ve popüler mobil, konsol, PC oyunlarını turnuvalar vasıtasıyla oyuncularla buluşturup, bu bağımsız festivalde çok renkliliği ve çok sesliği tüm espor ve teknoloji severler ile birlikte kutladık. Chapter 9 da yeni sürprizler ile buluşmak için sabırsızlanıyoruz ” dedi

Multiplayer, Chapter 8 festivaline fiziki olarak katılamayanlar için çok kameralı ve rejili bir prodüksiyonla Twitch kanalında etkinlik boyunca canlı yayın yapıldı. Canlı yayın 500 binden fazla canlı izlenme aldı.

 

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